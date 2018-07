01 luglio 2018

Comunicare è il verbo chiave di questi tempi social

Non bisognerebbe mai partire dalla fine ma qui ne vale la pena. È un bel colpo quello realizzato dagli autori di "Comunicare da leader. L'arte di convincere nell'era della post verità" , Maria Elena Capitanio e Andrea Di Cicco, con l'intervista in chiusura a Luigi Bisignani, eminenza grigia della prima (e della seconda) Repubblica.

Pochi come lui conoscono le stanze del potere e i personaggi che le hanno abitate negli ultimi decenni. Di grande interesse la sua intervista, nella quale si sofferma in particolare sul rapporto tra donne e potere in Italia, sulla difficoltà di salire la scala sociale se non si appartiene a determinati "gruppi" e sulla peculiarità del nostro sistema editoriale. E poi gli spunti su Andreotti, Fini, Renzi, Boschi, Santanché... ma non vogliamo togliere la curiosità al futuro lettore.

Il libro, in realtà, affronta il nodo cruciale della comunicazione da diversi punti di vista. Un capitolo passa in rassegna una serie di "modelli" di ieri e di oggi, del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport (ma non mancano pagine dedicate al modo di comunicare di organizzazioni terroristiche). Tutti analizzati attraverso il loro modo particolare e unico di esprimersi. In seguito si trasforma quasi in un manuale di retorica: si parla di voce, di dizione, si danno indicazioni su come affrontare un discorso. Sia esso quello di un politico, del relatore di un convegno o di un impiegato davanti al suo capo.

Non possono mancare le pagine di approfondimento sulle tematiche legate all'esplosione dei social network, che hanno rivoluzionato il tradizionale assetto dei mass media, abbattendo barriere e gerarchie con esiti spesso pericolosi: proliferare di fake news, di campagne denigratorie ad personam e di opinioni in libertà di giornalisti improvvisati. Infine, un capitolo di citazioni buone per tutti gli usi. Insomma ce n'è per tutti i gusti, imparare a comunicare in modo più sintetico ed efficace, soprattutto oggi, serve; senza volere essere, necessariamente, dei leader.

Giuseppe Tandoi

Maria Elena Capitanio, Andrea Di Cicco. Comunicare da leader. L'arte di convincere nell'era della post verità. Edizioni Lswr