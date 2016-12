NEWS

Viaggi in inverno: i consigli per evitare brutte sorprese

Ci si sposta per riunirsi con i parenti per il pranzo di Natale oppure per raggiungere le località di vacanza dove riposarsi un po' e magari dedicarsi agli sport invernali. Qualunque sia il motivo per cui ci si mette in viaggio durante la stagione fredda, al primo posto deve sempre esserci la sicurezza di tutta la famiglia.



Ecco qualche consiglio che gli esperti della Croce Rossa americana hanno pubblicato sul loro sito per spiegare a tutti cosa significa viaggiare in piena sicurezza anche quando il clima non è nostro alleato:



Sempre vigili e prudenti alla guida. Guidatore e passeggeri devono sempre viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate ed è estremamente importante che chi guida l'automobile non sia troppo stanco o magari "alticcio" quando si mette in viaggio: meglio fermarsi per una pausa o lasciare il volante a qualcun altro se ci si rende conto di non essere abbastanza vigili. Bandite senza eccezioni tutte le distrazioni a partire dagli smartphone. Viaggiare informati. Prima di partire è importante controllare le previsioni meteo, soprattutto nella stagione invernale per sapere quali saranno le condizioni climatiche lungo il percorso. Un'occhiata alle informazioni sul traffico aiuterà invece a evitare i percorsi più affollati e di conseguenza viaggi più lunghi e faticosi del previsto. Anche condividere il programma di viaggio con amici o familiari può essere utile in caso di incidente o difficoltà. Automobile in perfette condizioni. Il controllo delle condizioni dell'automobile è il punto di partenza di ogni viaggio, indipendentemente dalla stagione. Luci, benzina, freni e gomme devono essere in ottimo stato prima di partire. Quando la temperatura scende e la luce è scarsa particolare attenzione deve essere posta alle luci, garanzia di visibilità anche in cattive condizioni climatiche. Pronti alle emergenze. In macchina non devono mai mancare gli strumenti utili in caso di emergenza, in particolare un kit di primo soccorso e il serbatoio della benzina sempre pieno. Gestire al meglio le emergenze. In inverno potrebbe capitare di rimanere bloccati nella neve. In questi casi è meglio evitare di uscire per cercare aiuto: meglio piuttosto rimanere in macchina e chiamare soccorsi, magari mettendo un panno colorato sull'antenna in modo da risultare più facilmente riconoscibili dai soccorritori.

