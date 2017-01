NEWS

Il cerume difende orecchie e udito, non bisogna esagerare con la pulizia

«Molte persone pensano che il cerume sia sinonimo di sporcizia e di conseguenza fanno di tutto per eliminarlo, creando spesso danni permanenti all'orecchio e all'udito». Sono le parole pronunciate da Seth Schwartz, coordinatore del gruppo di esperti della American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Foundation che ha recentemente aggiornato le Linee guida sul cerume e sulla sua gestione ottimale.



L'aggiornamento, pubblicato sulla rivista Otolaryngology - Head and Neck Surgery, sottolinea come questa sostanza sia prodotta dall'orecchio a fini protettivi: grazie al cerume infatti la polvere, lo sporco e altre particelle potenzialmente pericolose non possono raggiungere le strutture più profonde dell'orecchio, quelle deputate al buon funzionamento dell'udito. «Non serve esagerare con la pulizia anche perché ogni volta che mastichiamo e muoviamo la mandibola aiutiamo il cerume vecchio a muoversi e facilitiamo la sua eliminazione nel corso delle normali operazioni di igiene personale, come per esempio la doccia» affermano i ricercatori che nel documento prendono in esame alcuni dei metodi utilizzati per pulire le orecchie: dai bastoncini cotonati, a fazzoletti di carta, fino ad arrivare ai "coni di cera".



«In molti casi questi strumenti rischiano di danneggiare il canale auricolare o addirittura la membrana timpanica e le ossa dell'orecchio, compromettendo anche l'udito» spiegano gli autori che poi aggiungono: «E non dimentichiamo che, per quanto riguarda il cerume, spesso si ottiene l'effetto opposto a quello desiderato: non lo si elimina, anzi lo si spinge più in profondità nell'orecchio». Che fare dunque? Ecco alcuni dei suggerimenti degli esperti:



non esagerare con la pulizia per non irritare il canale auricolare,

non infilare nell'orecchio nulla di più piccolo del proprio mignolo,

rivolgersi al medico in caso di sintomi come perdita di udito, dolore, sanguinamenti o perdite dall'orecchio.

«Il medico è la persona che può meglio spiegare come pulirsi le orecchie» concludono gli esperti.