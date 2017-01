NEWS

Influenza 2016-2017, registrati circa 2 milioni di casi in Italia: come curarla

La stagione influenzale 2016-2017 è caratterizzata da un anticipo di circa 3 settimane (infatti, in tutte le Regioni italiane il periodo epidemico è iniziato nell'ultima settimana del 2016, ovvero in largo anticipo rispetto agli anni passati, quando veniva raggiunto tra fine gennaio e inizio febbraio), oltre che da una rapida impennata dell'incidenza delle sindromi simil-influenzali e da un elevato numero di casi negli ultra 65enni rispetto alle scorse.

Questo il bilancio pubblicato su Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, Iss.



«Nello specifico dall'inizio della sorveglianza sono stati registrati 1.947.000 casi in tutta Italia» secondo quanto affermato da Caterina Rizzo e Antonino Bella, Responsabili scientifici del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - Istituto superiore di sanità). Con il livello di maggiore incidenza nella settimana tra il 26 dicembre 2016 e l'1 gennaio 2017. «Ad alimentare la crescita, come ogni anno, i contagi tra i bimbi sotto i cinque anni, tra cui si sono registrati 27,6 casi per mille assistiti. Ma l'incidenza aumenta soprattutto tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni, tra cui ci sono stati 6,34 casi per mille assistiti, il doppio rispetto alla settimana precedente (quando erano 3,32)» proseguono i due responsabili.



La quasi totalità dei virus influenzali è simile ai ceppi contenuti nel vaccino (96% dei virus A/H3N2 e 100% dell'AH1N1) per la stagione 2016/2017.



«È molto importante ricordare che durante le stagioni influenzali dominate dal virus A/H3N2 vengono colpiti da forme severe di influenza soprattutto gli anziani e i soggetti con condizione di rischio, pertanto questi soggetti se non vaccinati, devono mettere in atto misure di protezione personali (misure non farmacologiche) applicando le seguenti azioni:



lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici)

buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani)

isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale

uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali).

Queste semplici attenzioni sono utili per ridurre la trasmissione del virus dell'influenza», concludono i due epidemiologi.



Ilaria Pedretti

