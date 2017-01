NEWS

Ipertensione: troppo spesso sconosciuta e non curata

Si è guadagnata l'appellativo di "killer silenzioso" perché spesso non dà sintomi evidenti pur essendo presente. E stando ai risultati di uno studio recentemente pubblicato sulla rivista American Journal of Hypertension, questa fama dell'ipertensione è ampiamente giustificata tanto che sono molte le persone ipertese che non sanno di esserlo e non si curano per il disturbo.



«La natura asintomatica dell'ipertensione rende molto difficile calcolarne l'incidenza e la diffusione» esordisce Grant Pierce, direttore della ricerca al St. Boniface Hospital di Winnipeg, ricordando che l'ipertensione rappresenta oggi una delle maggiori cause di mortalità e mette in pericolo la salute di cuore e vasi aumentando il rischio di infarto e ictus.

E per determinare la prevalenza dell'ipertensione, aumentare l'attenzione sul problema e capire i motivi della mancata assunzione delle terapie, Pierce e colleghi hanno organizzato una campagna portata avanti con una clinica mobile nei centri commerciali, sui luoghi di lavoro e negli ospedali. «Chiunque poteva entrare volontariamente nella clinica mobile per misurare la pressione» spiega l'autore, precisando che circa la metà delle oltre 1.000 persone che hanno preso parte al progetto aveva la pressione più alta dell'atteso. «Ancora più importante il fatto che circa il 2 per cento dei partecipanti aveva addirittura problemi di pressione che richiedevano un intervento in emergenza/urgenza» aggiungono gli autori, precisando che spesso chi aveva ricevuto una diagnosi di ipertensione non seguiva la terapia prescritta dal medico. «Le ragioni di questo atteggiamento sono molte, ma le più comuni sono legate alla scarsa consapevolezza dei danni causati da una pressione troppo elevata» dice Pierce che poi conclude: «Progetti come quello della clinica mobile potrebbero aiutare ad aumentare tale consapevolezza».

