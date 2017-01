NEWS

Appetito sotto controllo grazie ai legumi

Per chi vuole alzarsi da tavola sazio non c'è niente di meglio di un bel piatto di legumi, in particolare fagioli e piselli. Lo sostengono dalle pagine della rivista Food & Nutrition i ricercatori guidati da Anne Raben dell'Università di Copenhagen in Danimarca che hanno condotto uno studio per valutare l'effetto del consumo di legumi sul controllo dell'appetito.



«Negli ultimi anni molti studi nutrizionali hanno raccomandato di ridurre il consumo di proteine animali, in favore di quelle vegetali puntando l'attenzione sulla maggiore sostenibilità ambientale di questa scelta» esordisceRaben, che poi continua: «In pochi però hanno confrontato le due fonti di proteine in termini di capacità saziante e quindi di controllo dell'appetito».



Per colmare questa lacuna i ricercatori danesi hanno coinvolto nello studio 43 uomini sani e normopeso ai quali è stato chiesto di consumare tre diverse tipologie di pasto: uno ad alto contenuto proteico a base di carne di maiale o vitello, uno ad alto contenuto proteico a base di legumi e un altro sempre a base di legumi, ma con basso contenuto proteico.

«Appena prima del pasto e poi di seguito ogni mezz'ora sono state registrate le sensazioni di appetito e sazietà fino a tre ore dopo il pasto, quando ai partecipanti era permesso di mangiare senza limiti» precisano gli autori, spiegando che il pasto ad alto contenuto di proteine vegetali è risultato il migliore in termini di influenza sull'appetito.



«Dopo il pasto ad alto contenuto di proteine vegetali i partecipanti si sono dichiarati più sazi di quando hanno consumato proteine animali e hanno ridotto il consumo di calorie nel pasto successivo» afferma Raben.



Ma perché le proteine vegetali saziano di più? Gli autori ipotizzano che una delle ragioni sia l'elevato contenuto di fibre dei legumi, superiore a quello della carne, e importante per determinare il senso di sazietà. «Servono altri studi per confermare questi risultati, ma i dati ottenuti suggeriscono che aumentare il consumo di legumi è una strategia efficace sia per ridurre il peso corporeo che per seguire un'alimentazione più sostenibile anche a livello ambientale» concludono gli esperti.

