In cammino per la salute di cuore e vasi... bastano 30 minuti al giorno

Bastano meno di tre mesi per ridurre il proprio rischio cardiovascolare abbassando il peso corporeo, la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Potrebbe sembrare uno di quegli annunci di soluzioni miracolose per la salute, ma in realtà si tratta, seppur in estrema sintesi, dei risultati di uno studio da poco pubblicato sulla rivista Creative Nursing.



«Sappiamo dalle ricerche precedenti che camminare a passo sostenuto rappresenta un'ottima forma di esercizio con grandi benefici in termini di salute» esordisce Pamela Stewart Fahs della Binghamton university decker school of nursing di New York e coordinatrice dello studio, ricordando che ad oggi non è ancora chiaro quale sia l'impatto della camminata regolare su alcuni parametri che determinano la salute di cuore e vasi.



Per dare una risposta definitiva a tale quesito, gli esperti statunitensi hanno coinvolto nella loro ricerca 70 donne di età compresa tra 29 e 79 anni che vivevano in un'area rurale dello stato di News York, chiedendo loro di camminare per almeno 150 minuti a settimana. «All'inizio dello studio abbiamo valutato alcuni parametri importanti per la salute cardiovascolare tra i quali indice di massa corporea, pressione sanguigna, livello di colesterolo totale e Hdl (quello "buono")» spiega Stewart Fahs che poi aggiunge: «E grazie a un apposito programma abbiamo calcolato per ciascuna delle partecipanti il rischio di attacco cardiaco nei 10 anni successivi».

A metà del percorso della durata complessiva di 10 settimane è stato proposto alle donne di aumentare di almeno il 10 per cento il livello di attività aerobica. E al termine dello studio i dati hanno dato ragione a chi sostiene l'efficacia della camminata per la salute del cuore: dopo 2,5 mesi si sono ridotti infatti i livelli di pressione e di colesterolo e si è ridotto anche l'indice di massa corporea.



«Questi cambiamenti ottenuti in un periodo di tempo relativamente breve hanno modificato, riducendolo, anche il rischio di attacco cardiaco nei 10 anni successivi» spiega l'autrice, che poi conclude: «E lavorando sulla motivazione delle partecipanti si potrebbero ottenere risultati ancora migliori».

