Vuoi fare immersioni? Passa dal dentista

Un dolore ai denti durante un'immersione subacquea ha portato Vinisha Ranna, studentessa universitaria alla Buffalo school of dental medicine di New York, a riflettere sul legame tra attività subacquea e salute dei denti.



«Lo studio appena condotto ha dimostrato che un'associazione esiste, anche se non è possibile parlare di un legame causa-effetto tra immersione e problemi dentali» afferma la ricercatrice che ha pubblicato i risultati dell'analisi sulla rivista British dental journal. «Chi vuole fare immersioni deve sottoporsi a uno screening per verificare le condizioni di salute generale, ma nel check up non è incluso alcun controllo dentistico» continua Ranna che assieme ai colleghi ha coinvolto nello studio un centinaio di sub amatoriali chiedendo loro se avessero mai sperimentato dolore o problemi ai denti durante o dopo l'immersione. In particolare, il 42 per cento dei partecipanti è andato incontro a quella che in termini tecnici viene definita barodontalgia, ovvero un dolore ai denti legato ai cambiamenti di pressione.



«Circa un quarto dei sub coinvolti nella ricerca ha avuto dolore ai denti legato all'erogatore dell'aria che deve essere tenuto in bocca durante le immersioni e il 22 per cento ha invece avuto dolore alla mandibola» continuano gli autori che poi aggiungono: «Nel 5 per cento dei partecipanti si sono verificati problemi con le corone presenti e in un caso con un'otturazione».



Come ricordano gli esperti, dal momento che l'erogatore dell'aria deve essere tenuto in bocca durante tutta la durata dell'immersione, qualunque problema di tipo odontoiatrico può potenzialmente aumentare il rischio di danni alla salute orale dei sub. «I disturbi di denti, gengive e mandibola sono più evidenti sott'acqua che in superficie e per questo è importante passare dal dentista prima di dedicarsi alle immersioni subacquee, o subito dopo, se tali disturbi si sono manifestati» conclude Ranna.

