Mal di schiena e dolori da osteoartrosi? Il meteo non c'entra!

Pioggia, umidità o temperatura non hanno nessun ruolo nell'aumentare il mal di schiena o di ginocchio. Lo confermano due studi pubblicati su riviste specializzate e portati a termine dai ricercatori del George institute for global health, un istituto affiliato all'Università di Sidney che conduce ricerche cliniche, di popolazione e sui sistemi sanitari.



«L'idea il cattivo tempo e i dolori siano legati è molto antica, risale ai tempi dei Romani» spiega Chris Maher, sul sito internet dell'istituto australiano del quale è membro, ricordando che anche la mente può influenzare questo tipo di credenze. «Le persone tendono a ricordare eventi che confermano qualcosa in cui già credono» dice l'esperto, che poi aggiunge: «Il comportamento umano è facilmente influenzabile e quindi è comprensibile che noi facciamo caso ai dolori quando il tempo è inclemente, dimenticando di farlo quando splende il sole».



Per arrivare alle loro conclusioni, i ricercatori hanno coinvolto circa 1.000 persone con dolore lombare e circa 350 con dolori al ginocchio da osteoartrosi analizzando anche i dati meteorologici forniti dall'Australian Bureau of Meteorology per tutto il periodo di studio. E a conti fatti le analisi hanno dimostrato che temperatura, umidità, pressione dell'aria, direzione del vento o precipitazioni non hanno alcun legame con l'intensità dei dolori, siano essi alla schiena o al ginocchio.



«Questi dati confermano e rinforzano quelli precedenti già pubblicati dal nostro istituto e che hanno scatenato una serie impressionante di critiche sui social network da parte della popolazione» dice Maher. E come aggiunge in un commento ai dati Manuela Ferreira, direttrice della ricerca sull'osteoartrosi al George Institute for Global Health, le persone che soffrono di dolori alla schiena (un terzo della popolazione) o di osteoartrosi (10 per cento degli uomini e 18 per cento delle donne dopo i 60 anni) articolari non dovrebbero focalizzarsi sul meteo. «Meglio piuttosto concentrare gli sforzi sulla prevenzione e su fattori che possiamo realmente controllare» conclude.

