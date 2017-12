24 novembre 2017

Il rischio di diabete di tipo 1 potrebbe dipendere anche dalla vitamina D

La vitamina D ha un potenziale ruolo anche nel diabete di tipo 1, stando a quanto si legge dalle pagine della rivistadove è stato appena pubblicato uno studio sull'argomento condotto assieme ai suoi colleghi da, dellaalla, negli Stati Uniti.«Per anni la comunità scientifica si è chiesta quale fosse l'effetto della vitamina D sul rischio di autoimmunità delle isole pancreatiche e» spiega la ricercatrice, ricordando che questo tipo di autoimmunità causa una reazione delcontro le cellule del pancreas che producono l'insulina e rappresenta una sorta di "anticamera" del diabete di tipo 1.«Questa forma di diabete è unain aumento del 3-5 per cento ogni anno a livello mondiale, rappresenta oggi il più comune, con un rischio che sembra essere maggiore» precisano i ricercatori che hanno coinvolto nella loro ricerca 8.676 con un rischio genetico aumentato di diabete di tipo 1 provenienti da 6 centri negli. Seguendo nel tempo un sottogruppo di piccoli partecipanti allo studio, Norris e colleghi hanno osservato che i bambini che nel corso del periodo di osservazione hanno sviluppato autoimmunità avevano livelli di vitamina D più bassi in età pediatrica.«Anche laha un ruolo dal momento che avere una particolare forma del gene per il recettore della vitamina D si associa a un aumento del rischio» dicono gli autori che poi concludono: «Dal momento che il nostro studio ha messo in luce un'associazione ma non un legame causa-effetto, è importante che vengano effettuati studiper confermare che una strategia basata sulla vitamina D possa davvero prevenire il diabete di tipo 1».Fonte: