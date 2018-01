22 gennaio 2018

News

Prendersi cura della bocca dei bambini

In occasione della presentazione, a Palazzo Marino, del kit di benvenuto per i nuovi nati (all'interno del progetto "Benvenuti nella casa delle coccole"), l'assessorato al welfare di Milano ha annunciato anche la nascita di "Benvenuti nella casa del sorriso", un nuovo pacco dono - realizzato a costo zero, come il precedente, da Energie Sociali Jesurum Lab, con la partnership di Lloyds Farmacia e il sostegno di sponsor privati - e contenente, nell'ecologico zainetto di stoffa, prodotti per l'oral care dei più piccoli, come spazzolino, massaggiagengive, dentifricio (oltre a un dentifricio per adulti e buoni sconto per S.O.S. Denti e per l'acquisto di uno spazzolino elettrico). Nelle prossime settimane il Comune di Milano spedirà una lettera alle famiglie con bambini di età tra i 4 e gli 8 mesi, accompagnata da un questionario che tornerà utile all'Amministrazione per individuare comportamenti a rischio e programmare futuri interventi di promozione della salute orale e prevenzione delle malattie della bocca, a partire dalla più tenera età. Le famiglie che compileranno e consegneranno il questionario in una delle 84 LloydsFarmacie cittadine, da febbraio 2018 potranno ritirare il pacco dono e riceveranno anche una brochure informativa, elaborata in collaborazione con docenti dell'Università degli Studi di Milano, con semplici ed efficaci informazioni rivolte ai neogenitori su come prendersi cura della bocca dei propri bambini fin dalla comparsa dei primi denti.

Un progetto in due tempi

Questa nuova iniziativa si inserisce all'interno del più ampio progetto che mira a promuovere una cultura di prevenzione ed educazione all'igiene orale e alimentare. Una prima fase è stata avviata la scorsa estate nei centri estivi del Comune di Milano con il progetto sperimentale "Dente Dante", grazie al quale circa 500 bambini tra i 6 e gli 11 anni hanno appreso, in modo giocoso ed efficace, come prendersi cura della salute dei propri denti e della propria bocca. Per comprendere le conoscenze e le abitudini di igiene orale e alimentare delle famiglie, sono stati preparati anche questionari mirati, sottoposti e compilati dai genitori dei piccoli partecipanti. Con il progetto "Benvenuti nella casa del sorriso" partirà ora la seconda fase del monitoraggio. Si prevede di esportare questo progetto anche in quei Comuni che vorranno adottarne il modello, esattamente come avvenuto nella prima edizione di "Benvenuti nella casa delle coccole".

Claudio Buono