05 febbraio 2018

News

Arte per la salute. Alla Triennale la mostra New Perspective

Una mostra d'arte contemporanea con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema del mieloma multiplo. Si tratta di New Perspective, in programma fino al 18 febbraio presso la Triennale di Milano e, il cui ricavato verrà devoluto a sostegno dell'Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

All'arte quindi il compito di offrire una nuova percezione della realtà della malattia. Una nuova prospettiva. Fotografie, installazioni e video a opera di 23 artisti contemporanei condurranno il visitatore in un percorso, anche interattivo, dove per esempio un groviglio di un nastro di ottone rivela, da vicino, il profilo di due volti che si parlano, mentre le ombre proiettate da due bicchieri danno vita, guardandole da una precisa angolazione, alla forma di una "bottiglia perfetta".

"Conferendo all'esperienza dei pazienti e dei loro familiari nuovi significati e presentando punti di vista inediti e forieri di speranza, New Perspective in accordo con la missione di Ail pone al centro dell'attenzione il malato e le sue necessità, senza dimenticare il ruolo essenziale della ricerca scientifica nel raggiungimento dei traguardi futuri" afferma Sergio Amadori, Professore di ematologia all'università Tor Vergata di Roma e Vice presidente Ail.

Il mieloma multiplo è il più frequente tumore del sangue dopo il linfoma non-Hodgkin e si stima che in Italia colpisca ogni anno 5.700 persone, per lo più al di sopra dei 60 anni di età. In questa malattia la crescita delle cellule immunitarie che hanno il compito di produrre anticorpi per difenderci dalle infezioni, aumenta a dismisura. Un tumore fino a pochi anni fa associato a una prognosi infausta ma del quale oggi, grazie allo sviluppo di farmaci con nuovi meccanismi di azione come gli immunomodulanti e gli anticorpi monoclonali, utilizzati anche in combinazione tra loro, è possibile controllare la progressione per alcuni anni. La sopravvivenza di questi pazienti è infatti passata dai 36 mesi degli anni '80 ai sette anni di oggi, e il futuro sembra promettente al punto da far sperare nella possibilità di ottenere la completa guarigione. Nessun'altra patologia onco-ematologica ha infatti registrato uno sviluppo di nuovi farmaci altrettanto importante. Al termine della mostra una sezione riservata offre indicazioni medico-scientifiche sulla malattia e sui progetti dell'Associazione.