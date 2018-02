08 febbraio 2018

News

Make up occhi, cinque regole per cinque tipologie

Gli occhi truccati donano profondità e fascino al vostro sguardo e attirano l'attenzione delle persone che vi stanno intorno. Saper utilizzare bene i prodotti di maquillage (ombretti, eye liner, mascara) - che devono essere sicuri e non dare allergie - non solo abbellirà il viso ma sarà utile per correggere piccole imperfezioni della forma degli occhi. Le regole di base del make up per queste zone del volto sono poche e vanno applicate in funzione della tipologia di occhi.

Per gli occhi piccoli

Se avete gli occhi piccoli, ovviamente, avete bisogno di dare loro luminosità e apertura e potete farlo utilizzando tonalità chiare e sfumature verso l'esterno e l'alto con toni leggermente più scuri, senza creare contrasti cromatici troppo stridenti. Da evitare è l'uso di matite scure sulle congiuntive.

Per chi ha occhi sporgenti

Ci sono tanti suggerimenti anche per chi deve contrastare la prominenza dell'occhio che può essere ridotta stendendo l'ombretto su tutta la palpebra, scegliendo sempre colori poco brillanti e non troppo chiari. Inoltre è necessario contornare l'occhio sia superiormente sia inferiormente con una matita scura o, meglio ancora, con l'eye liner nero.

Se avete gli occhi infossati

Se il vostro problema sono gli occhi che 'rientrano' è meglio usare ombretti con tonalità chiare che devono essere sfumate dal solco palpebrale verso l'arcata sopraccigliare. Per evitare l'antiestetico effetto degli occhi infossati è utile sottolineare il bordo inferiore lungo le ciglia mentre è sconsigliato l'impiego dell'eye liner o della matita sulla palpebra superiore.

Per occhi distanti

Se gli occhi sono troppo distanziati è bene scurire gli angoli interni della palpebra partendo dal punto più vicino alla narice e sfumando con ombretti di tonalità chiare verso l'esterno e verso l'alto. Per rinforzare l'effetto è possibile, sempre negli angoli interni, impiegare una matita scura sulla congiuntiva.

Se gli occhi sono troppo vicini

Per chi si ritrova con occhi troppo ravvicinati l'ideale è dare luce alla parte rivolta verso il setto nasale applicando colori chiari mentre da metà occhio verso l'esterno vanno sfumati i toni più scuri. Un effetto di apertura può essere realizzato intervenendo sull'arcata sopracci gliare stendendo l'ombretto chiaro verso l'alto fino a raggiungere le sopracciglia.

Elisa Da Vinci