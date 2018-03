26 marzo 2018

News

Cosmetici vegan, marchio approvato dall'Associazione vegetariana italiana

Si chiama V-Label ed è il marchio internazionale che identifica prodotti e servizi vegetariani e vegani riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo. Da oggi l'Associazione Vegetariana Italiana (AVI) ne riconosce l'applicazione anche ai prodotti cosmetici, per l'igiene personale e la pulizia della casa con la sua estensione V-Label Cosmetics. Il marchio V-Label, precedentemente applicato solo sui prodotti alimentari, sarà concesso alle imprese della bellezza dopo valutazione documentale e a seguito di audit da parte dell'organismo indipendente CSQA Certificazioni. I controlli avvengono sia sul prodotto finito sia sugli ingredienti, compresi quelli che spesso non vengono indicati in etichetta come i coadiuvanti e gli aromi, al fine di controllare che non vi sia alcune materia prima di origine animale. Questa procedura garantirà quindi sicurezza e trasparenza sulla produzione cosmetica, nel rispetto del benessere animale e della sostenibilità.

La sicurezza di V-Label Cosmetics

Il marchio V-Label Cosmetics diventa quindi una risposta concreta alle esigenze dei consumatori che vogliono avere garanzie sull'acquisto del prodotto che uniscono benessere e salute delle persone, nel pieno rispetto dell'ambiente e degli animali. Si calcola, infatti, secondo gli ultimi dati Eurispes, che oggi vegani e vegetariani rappresentino il 7 per cento della popolazione dai 18 anni in su e che quindi potranno scegliere anche per la salute e la cura della propria pelle dei cosmetici realizzati secondo una certificazione in linea con la propria filosofia di vita.

Secondo la presidente dell'Associazione Vegetariana Italiana, Carmen Nicchi Somaschi, questo marchio rappresenta una garanzia non solo per vegetariani e vegani ma per tutti coloro che hanno a cuore il benessere animale e uno stile di vita sano. L'avvento di del marchio V-Label applicato ai cosmetici, a parere di Maria Chiara Ferrarese, vicedirettrice e R&S executive manager di CSQA Certificazioni, è un progetto ambizioso che offre per la prima volta ai consumatori italiani un controllo sistematico su questi prodotti.

Ricordiamo che in Italia, nel 2017, il mercato dei prodotti cosmetici, secondo i dati di Cosmetica Italia, l'Associazione elle aziende del settore nel nostro Paese, ha raggiunto un valore di 11.000 milioni di euro, di cui 950 milioni sono di tipologia 'green'.

Elisa Da Vinci