30 marzo 2018

News

Collo, decolleté e seno. Ecco come predersene cura

Se fra poco il sole ci inviterà a scoprici e a mettere in mostra quelle parti del corpo più protette durante i mesi freddi ricordiamo che i trattamenti di collo, decollété e seno sono importanti come quelli dedicati al viso. La pelle del collo, in particolare, se trascurata, mostra subito i segni dell'invecchiamento con la comparsa di rughe e i cosiddetti anelli di Venere (striature più o meno profonde che circondano ad anello il collo) determinati da rilassamento muscolare e dalla degenerazione delle fibre elastiche del derma, soprattutto di collagene ed elastina. Per questo una beauty routine attenta dovrebbe prevedere l'uso di cosmetici adatti a rinforzare questa parte del corpo. Per il decollété è più facile che l'uso periodico di una crema corpo preveda anche il trattamento di questa zona, ma spesso non si tiene in considerazione il fatto che il dermocosmetico dedicato a questa area cutanea deve contenere, nella sua formulazione, i filtri Uva e Uvb poiché l'esposizione solare della pelle dà luogo a invecchiamento precoce e alla comparsa di macchie di iperpigmentazione; per questo la protezione deve avere essere elevata per non rischiare la comparsa di discromie ed eritema.

La delicata zona seno

Nelle donne la zona seno, negli anni, subisce profonde modificazioni poiché le ghiandole mammarie, preposte all'allattamento, sono appoggiate ai muscoli pettorali ma sono sostenute da strati adiposi e dalla pelle che le contiene. Passando dall'infanzia alla pubertà, dalla maternità alla menopausa e durante il ciclo mestruale, questa zona del corpo si modifica. La pelle ha la necessità di essere sostenuta, protetta dall'azione negativa dei raggi solari e dalle smagliature. Non solo attraverso un reggiseno adeguato, una postura corretta, un peso corporeo contenuto e l'uso di elementi che possano raffreddare il seno, ma anche con dermocosmetici specifici, come sieri e fiale che possano contrastare il rilassamento dei tessuti, il foto invecchiamento della pelle e prevenire le smagliature.

Indicazioni beauty

Per collo, decollété e seno è ideale applicare delle creme specifiche ad effetto tensore e, in presenza di macchie brune, uniformanti della carnagione. Per rinnovare le cellule epidermiche si possono usare anche esfolianti leggeri che vanno stesi con movimenti delicati e circolari. Nel caso del collo l'applicazione del dermocosmetico deve partire da sotto il mento e scendere poi verso la base. Utili sono i prodotti rassodanti, idratanti, tonificanti ed elasticizzanti. Per quanto riguarda il seno va ricordato l'uso di getti di acqua fredda, spugnature ma anche di una ginnastica dolce che coinvolga i muscoli pettorali. Durante la gravidanza e l'allattamento, inoltre, ricordare di idratare e proteggere la pelle, nel rispetto delle esigenze di sicurezza igienica per il bambino.

Elisa Da Vinci