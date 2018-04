26 aprile 2018

Protezione solare: che fototipo sei?

L'esposizione solare è da sempre uno dei momenti migliori della bella stagione purché si sia protetti in base alle caratteristiche del fototipo di appartenenza. Per avere il meglio dai raggi Uva e Uvb e cioè fare un pieno di Vitamina D e rendere l'epidermide, grazie alla melanina, deliziosamente 'dorata' è bene essere protetti contro i danni che invece l'irradiazione solare può causare, usando gli antisolari scelti in base alle caratteristiche del fototipo.

Secondo le convenzioni internazionali i fototipi sono 6 e ognuno ha caratteristiche specifiche legate alla tipologia di occhi, capelli, carnagione, tipo di abbronzatura e fattore di protezione richiesta.

Di seguito trovate le informazioni necessarie a identificare il vostro.

Fototipo 1 : ha generalmente i capelli rossi e occhi chiari; la carnagione è bianca/lattiginosa, non si abbronza quasi mai e richiede antisolari con fattori protettivi sempre 50+.

: ha generalmente i capelli rossi e occhi chiari; la carnagione è bianca/lattiginosa, non si abbronza quasi mai e richiede antisolari con fattori protettivi sempre 50+. Fototipo 2 : i capelli sono biondi con occhi e carnagione chiara; si abbronza con difficoltà e può essere soggetto, spesso, a scottature. Inizialmente deve utilizzare un antisole con fattore protettivo 50 per poi scendere gradualmente a un Spf 30.

: i capelli sono biondi con occhi e carnagione chiara; si abbronza con difficoltà e può essere soggetto, spesso, a scottature. Inizialmente deve utilizzare un antisole con fattore protettivo 50 per poi scendere gradualmente a un Spf 30. Fototipo 3 : ha capelli biondi o castano chiaro, occhi chiari o marroni, la pelle è chiara o moderatamente scura. L'abbronzatura è graduale e se non presta attenzione può scottarsi. Il solare protettivo deve avere inizialmente un fattore superiore a 20 e col passare dei giorni può utilizzare prodotti con Spf inferiore.

: ha capelli biondi o castano chiaro, occhi chiari o marroni, la pelle è chiara o moderatamente scura. L'abbronzatura è graduale e se non presta attenzione può scottarsi. Il solare protettivo deve avere inizialmente un fattore superiore a 20 e col passare dei giorni può utilizzare prodotti con Spf inferiore. Fototipo 4 : i capelli sono castano scuro e gli occhi scuri con epidermide scura. Si abbronza facilmente e richiede un antisole con Spf 15 all'inizio per poi scendere gradualmente.

: i capelli sono castano scuro e gli occhi scuri con epidermide scura. Si abbronza facilmente e richiede un antisole con Spf 15 all'inizio per poi scendere gradualmente. Fototipo 5 : questa persona ha, generalmente, capelli bruni e occhi scuri. La cute può essere scura/olivastra e si abbronza rapidamente in modo intenso. Le scottature sono rare. Il solare protettivo deve avere fattore 10 all'inizio poi può utilizzare anche un prodotto con Spf inferiore.

: questa persona ha, generalmente, capelli bruni e occhi scuri. La cute può essere scura/olivastra e si abbronza rapidamente in modo intenso. Le scottature sono rare. Il solare protettivo deve avere fattore 10 all'inizio poi può utilizzare anche un prodotto con Spf inferiore. Fototipo 6: capelli e occhi sono neri così come la pelle. Non si scotta mai e quindi può fare a meno dell'antisole.

Infine ricordiamo che gli antisole possono contenere filtri chimici o fisici (questi ultimi hanno nella formula particelle di Titanio e di Zinco che creano una barriera fisica sulla pelle riflettendo i raggi) e che i valori di Spf (Sun protection factor) riportati obbligatoriamente su ogni confezione di antisolare, secondo le convenzioni europee, sono identificati in quattro segmenti:

da 6 a 10: bassa;

15 o 20 o 25: media;

da 30 o 50: alta;

50+: molto alta.

Elisa Da Vinci