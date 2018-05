14 maggio 2018

News

Tiroide, un portale per conoscerla meglio

Che cos'è la tiroide, e come funziona? Quali sono le malattie che la possono colpire e gli esami per individuarle? E, ancora, cosa è necessario sapere durante la gravidanza? A queste e molte altre risposte intende rispondere il, nato dalla colalborazione di Ibsa e Edra, e dedicato alle patologie tiroidee e a tutti gli aspetti necessari per prendersi cura di questa importante ghiandola.Una sezione contiene lefondamentali sulla tiroide, un'altra riguarda tutte le patologie della tiroide o ad essa collegate. Non mancherà poi una sezione: come l'alimentazione può influire sull'attività ormonale. Una sezione sarà inoltre espressamente dedicata alla figura del, cioè a chi si prende cura di chi soffre di patologie legate alla tiroide. Un'ultima sezione infine riguarderà iin circolazione e ha l'obiettivo, di smascherare le dicerie a favore della diffusione di una corretta informazione.Attraverso il sito sarà possibilee a breve sarà attiva la sezione, attraverso la quale sarà possibile chiedere il consulto online di uno specialista.