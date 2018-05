18 maggio 2018

News

Parto prematuro: gli esperti imparano a comunicare con le famiglie

Una nuova guida

Un evento imprevedibile

Facilitare la comunicazione, migliorare il benessere

Comunicazione a tre passi

Ascoltare le esigenze dei genitori

Un parto prematuro è sempre un evento difficile per i neogenitori, ma anche per la famiglia allargata. È frequente che i genitori, in particolare la madre, si sentano responsabili della nascita pretermine. Disorientamento, preoccupazione, senso di impotenza e senso di colpa sono i sentimenti che accompagnano un parto prematuro, sia nell'evento che avviene improvvisamente, sia nel caso di una gravidanza difficile, in cui un parto pretermine è una possibilità concreta. La comunicazione tra operatori sanitari, che comprendono ginecologo, ostetrica, infermiere, neonatologo, e genitori è ha un ruolo chiave per affrontare al meglio questa delicata problematica.Per migliorare il dialogo tra sanitari e famiglie, la Società Italiana di Medicina Perinatale, che riunisce tutte le figure che si occupano della donna e del bambino, durante la gravidanza e dopo il parto, ha messo a punto un documento rivolto agli operatori, che offre delle linee guida di approccio alla comunicazione del parto pretermineLa nuova guida "Prematurità: counseling perinatale per le famiglie", a disposizione dei professionisti e degli operatori per prepararsi alla comunicazione con le famiglie che devono affrontare l'eventualità di un parto pretermine, nasce dall'impegno della SIMP insieme a Vivere Onlus, l'associazione che supporta i genitori dei bambini nati prematuri, e in collaborazione con AOGOI, SIN FNCO, IRIS.È importante sottolineare con i genitori e in particolare con la gestante che nella maggior parte delle situazioni il parto pretermine è un evento imprevedibile e non dipendente da loro comportamenti o azioni. In questa fase bisogna trasmettere ai genitori la disponibilità dei professionisti ad accompagnarli e sostenerli nelle opzioni di cura prospettate, tenendo conto dei loro bisogni specifici, dubbi e difficoltà. Quando si prevede o accade una nascita prematura, i genitori devono affrontare una difficile condizione emotiva, in cui necessitano di un approccio caratterizzato da sensibilità, empatia e chiarezza da parte di medici e operatori."Questa guida ha come fine quello di colmare un vuoto nei percorsi assistenziali sia intra sia extra-ospedalieri, che si occupano della nascita." spiega Giuseppe Battagliarin, Presidente della Commissione "Percorso Nascita" regionale Emilia Romagna "Comunicare in modo adeguato è parte integrante della terapia e consente l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra i medici e la famiglia che si trova ad affrontare una nascita prematura. Accogliere, ascoltare, accompagnare con parole adeguate la coppia, la famiglia in un momento difficile".Il documento ha la finalità di fornire orientamenti e strumenti per facilitare la comunicazione e migliorare il benessere delle donne, delle famiglie e dei professionisti coinvolti. Le raccomandazioni sono state preparate attraverso un approfondimento specifico sui tre scenari integrando la valutazione di prove specifiche con l'esperienza e il giudizio multidisciplinare di esperti perinatologi, neonatologi, psicologi, ostetriche, infermieri pediatrici e associazioni genitori."Comunicare adeguatamente alle famiglie con bambini nati prematuri è un fattore determinante per consentire ai genitori di percepire nel modo migliore quello che sta accadendo e per ottenere dei buoni risultati anche in termini clinici - ha commentato Irene Cetin, Past President SIMP, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco Università degli Studi di Milano, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Buzzi. Queste raccomandazioni vogliono essere un nuovo strumento per medici e operatori sanitari da utilizzare nel loro lavoro per facilitare il dialogo con le coppie e le famiglie in queste particolari eventualità".Nell'approccio comunicativo la giuda prende spunto dalla struttura interattiva detta sequenza dei "tre passi" che prevede tre fasi: accoglienza (ascolto e conferma), posizionamento (contenuto del colloquio) e accompagnamento al termine del colloquio."Quando si parla con donne e famiglie che si trovano in questa situazione, è importante porsi in un atteggiamento di ascolto e di accoglienza delle loro preoccupazioni - ha dichiarato la dott.ssa Giovanna Bestetti, Istituto IRIS Milano. Oltre a comprensione ed empatia, bisogna fornire informazioni che consentano di comprendere cosa sta accadendo alla mamma e al bambino, e soprattutto sottolineare tutto ciò che potranno fare per accogliere il loro bambino, essergli vicino sin dai primi momenti, perché il loro ruolo è fondamentale e insostituibile. La comunicazione è un elemento essenziale del percorso di cura, per il quale deve essere previsto un tempo adeguato sia con le famiglie che tra professionisti, perché possano fornire messaggi coerenti e trasmettere ai genitori la percezione di essere accolti in un contesto assistenziale attento, coerente e condiviso".Il Gruppo di lavoro della SIMP sottolinea quanto sia fondamentale partire dalle conoscenze e dalle preoccupazioni dei genitori, basando il colloquio sui dati legati al contesto clinico e della propria realtà, possibilmente fornendo del materiale informativo scritto, per migliorarne la comprensione e la possibilità di riguardarle in un secondo tempo. Per ogni situazione bisogna indicare e far comprendere alle famiglie il perché di ogni scelta o terapia intrapresa.Ad esempio, illustrare le possibili strategie per proseguire la gravidanza, spiegando che il grembo della mamma è l'ambiente migliore per il bambino e che ogni ora, ogni giorno, ogni settimana guadagnate, in condizioni favorevoli per mamma e bambino, portano effetti positivi.