18 maggio 2018

Vivere meglio attraverso le "Discipline del Benessere"

L'equilibrio tra mente, corpo e relazioni sociali è un traguardo ambizioso, al cui raggiungimento contribuiscono anche la Nutraceutica e la Fitoterapia. Queste e tutte le discipline del benessere sono state al centro ieri lo scorso 6 maggio, dell'evento organizzato da CNM ITALIA, polo didattico autorizzato all'attività formativa dal MIUR nel campo della nutraceutica e delle discipline del benessere, e dall'associazione ALUMNI dell'Università degli Studi di Padova. L'evento, si è svolto presso l'Orto Botanico di Padova e ha avuto come momento di massimo interesse la, Psichiatra e scrittore, già direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona-Soave, membro dell'Accademia delle Scienze di New York, sul ruolo dell'Operatore del Bendessere. Il professor Vittorino Andreoli ha inoltre presentato, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro, dal titolo "L'Operatore del Bendessere - La via per vivere il meglio possibile".Il neologismo 'bendessere', inteso come risultante dell'equilibrio "in e tra" la mente, il corpo e le relazioni sociali in tutti i periodi della vita era già stato trattato volume "La nuova disciplina del bendessere - vivere il meglio possibile". Nel nuovo libro delinea i requisiti che è necessario possedere per diventare promotori del bendessere, il bagaglio da acquisire e gli aspetti da potenziare, gli strumenti da costruire ex novo e quelli da reinventare. La seconda parte del libro è dedicata alla metafora dell'esistenza come gioco - nella sua accezione di impegno gratificante - la via per accedere a una vita diversa da quella ordinaria, una vita inventata e, proprio per questo, gioiosa.