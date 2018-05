23 maggio 2018

News

Temperatura, come misurarla

Diversi tipi di termometri

Perché la temperatura sale

Perché proviamo un brivido

Siamo animali a sangue caldo. Nel nostro corpo la temperatura corporea ha un andamento fisiologico. Il calore non è costante. Durante la notte, per esempio, registriamo abbassamenti della temperatura, mentre al risveglio e nel corso della giornata assistiamo ad un successivo aumento. Nella donna, poi, ci sono variazioni direttamente collegate alla fase del ciclo mestruale: dall'ovulazione alla mestruazione la temperatura corporea tende a crescere.Oggi è possibile trovare in commercio differenti tipi di termometri. Il più comune fino a qualche anno fa era il termometro a mercurio che è poi stato modificato con leghe particolari, sostanze meno dannose. Molto comuni sono i termometri elettronici che sono dotati di una punta termosensibile e di un pulsante. Per registrare la temperatura, vanno posizionati sotto l'ascella oppure in bocca, sotto la lingua. Quando raggiungono la temperatura più alta, suonano. E poi altri termometri che utilizzano gli infrarossi e misurano la temperatura a distanza oppure quelli che registrano la temperatura timpanica all'interno dell'orecchio.La temperatura corporea è regolata dall'ipotalamo che si trova all'interno del nostro cervello. Funziona esattamente come un termostato. Quando incontriamo batteri e virus, questi scatenano la formazione di sostanze - chiamati pirogeni, che "producono cioè fuoco" - che fanno alzare la temperatura: arrivano al cervello e ne modificano l'impostazione. E questo è assolutamente necessario che avvenga. Si tratta di una funzione biologica fondamentale che permette di riattivare il nostro sistema immunitario, i globuli bianchi e di uccidere il virus.

Questo processo perfetto spiega anche perché avvertiamo un brivido. Con una temperatura media di 37,5 gradi, l'innalzamento improvviso a 38 produce in noi il classico brivido. Il motivo è semplice: il cervello legge 38 ma il nostro corpo è più freddo. Il brivido produce così un movimento dei muscoli, un loro contrarsi, e un lento aumento della temperatura che libera proteine che contribuiscono a uccidere meglio i virus e i batteri.

Carla De Meo