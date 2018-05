22 maggio 2018

News

Sovrappeso infantile: il rischio di diabete diminuisce normalizzando il peso entro la pubertà

Bambini in sovrappeso che raggiungono entro l'età scolare o al massimo entro i primi anni dell'adolescenza un indice di massa corporea sano non presentano più un rischio elevato di sviluppare il diabete di tipo 2 da adulti o comunque lo riducono, secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. «Il sovrappeso in età infantile è associato a un rischio aumentato di diabete di tipo 2 in età adulta. Abbiamo voluto valutare se la remissione del sovrappeso in vista della prima età adulta potesse ridurre questo rischio» spiega Lise Bjerregaard, della University of Copenhagen, Danimarca, prima autrice dello studio. I ricercatori hanno analizzato 62.565 uomini danesi i cui pesi e altezze erano stati misurati a sette e 13 anni e nella prima età adulta (da 17 a 26 anni di età). Ai fini dello studio, il sovrappeso è stato definito secondo i criteri del Centers for Disease Control and Prevention, e i dati sullo stato del diabete di tipo 2 sono stati ottenuti da un registro sanitario nazionale. I risultati hanno mostrato che il fatto di essere in sovrappeso a sette anni (3.373 su 62.565 uomini, 5,4%), 13 anni (3.418; 5,5%), o nella prima età adulta (5.108, 8,2%) era associato positivamente al rischio di diabete di tipo 2. Gli uomini che avevano ridotto il sovrappeso prima dei 13 anni presentavano un rischio di diagnosi di diabete di tipo 2 tra i 30 e i 60 anni simile a quello degli uomini che non erano mai stato in sovrappeso. Gli uomini che erano in sovrappeso a sette e 13 anni ma non durante la prima età adulta presentavano invece un rischio più elevato di diabete di tipo 2 rispetto agli uomini che non erano mai stati in sovrappeso, ma più basso rispetto a quello degli uomini con sovrappeso persistente. Un aumento nell'indice di massa corporea tra i sette anni e la prima età adulta è stato associato con un aumentato rischio di diabete di tipo 2, anche tra gli uomini che avevano un peso normale a sette anni. «Il sovrappeso infantile a sette anni era associato a un aumento dei rischi per gli adulti diabete di tipo 2 se continuato fino alla pubertà o a età successive» concludono gli autori.

fonte: Doctor33