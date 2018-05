27 maggio 2018

News

Energia Mentale

Il nostro cervello non è certo una batteria nel senso classico del termine, consuma eccezionalmente poco per quello che ottiene e fa poca differenza nella potenza necessaria per elaborare astruse teorie Psiconautiche o non fare assolutamente niente di niente (ammesso che ci riesca o che ci sia una differenza tra queste due attività).

Eppure sentiamo parlare continuamente di energie mentali che si consumano o da ripristinare con quella pillola o quell'altra bevanda, ma le energie mentali non esistono. Quello che invece è realmente misurabile è la determinazione a portare a termine obiettivi tangibili e concreti attraverso esercizi del cosiddetto "contrasto mentale".

Immaginate un risultato alla vostra portata in un periodo ragionevole (non barate!) e quindi simulate il percorso che dovete compiere per raggiungerlo, usate degli schemi grafici se vi aiutano. È dimostrato che se davvero credete di farcela avrete molta più "energia" per riuscirci. Scegliete quindi con grande attenzione le cose in cui credere perché saranno probabilmente le sole che riuscirete a ottenere e saranno quelle che cambieranno la vostra vita."

da "Buddha non è un bar" di Luca Pani. Edra Lswr edizioni. Pag.281.