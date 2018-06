01 giugno 2018

Eventi

Fondazione R. McDonald: a Roma asta di beneficienza a favore di bambini malati e famiglie

Torneo di Golf e asta di Beneficenza per raccolta fondi da destinare all'assistenza di piccoli malati. L'appuntamento è per il 22 giugno prossimo presso lo Sheraton Golf Parco de Medici a Roma. A organizzare il tutto la Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald, organizzazione no profit internazionale che, dal 1974, aiuta le famiglie dei bambini malati. L'attività della Fondazione si propone di costruire, acquistare o gestire case ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e Family Room, situate direttamente all'interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

L'evento di Roma coinvolge più di 40 aziende sponsor, 300 partecipanti alla cena di gala e 80 golfisti. Tra i momenti clou, l'asta parlata, con l'obiettivo di raccogliere fino 50 mila euro.

Cinque i premi unici ed esclusivi messi in palio: da viaggi di lusso a biglietti per concerti/festival con Vip Pass, da maglie di calciatori/sportivi autografate a cene con personaggi famosi.



fonte: Doctor33