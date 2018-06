03 giugno 2018

Epistassi, come comportarsi

L'epistassi, cioè la fuoriuscita di sangue dal naso, è un'evenienza estremamente frequente a tutte le età, ma soprattutto nel bambino in quanto la mucosa del naso e i capillari sono ancora più delicati e sensibili ai microtraumi. Nella maggior parte dei casi l'epistassi è causata dalla rottura di piccoli e fragili vasi sanguigni della parte antero-inferiore del setto nasale favorita da:

• varici del setto nasale;

• traumi nasali;

• rinosinusiti virali o batteriche;

• presenza di corpi estranei;

• dita nel naso;

• coagulopatie, affezioni genetiche, assunzioni di farmaci antinfiammatori non steroidei.



Cosa fare:

• Tranquillizzare il bambino.

• Farlo piegare su un lavandino e aprire il rubinetto in modo che l'acqua porti via senza sosta il sangue.

• Premere la narice interessata sul setto nasale per qualche minuto.

• Tenere il bambino con la testa in avanti per evitare un'ingestione di sangue.

• Applicare del ghiaccio (o acqua fredda) sulla fronte o alla radice del naso.

Rivolgersi al Pronto Soccorso se il sanguinamento persiste.



Cosa non fare:

• Non far reclinare il capo indietro.

• Non far soffiare o toccare il naso per almeno un'ora.

• Non farlo sdraiare. La posizione determina il reflusso del sangue in gola e favorisce gli attacchi di vomito.

• Non applicare cotone o garze all'interno delle narici: il tessuto verrebbe inglobato dal coagulo, che potrebbe essere portato via quando viene tolta la medicazione dalla narice."



Fonte: Alberto Ferrando. "Primo soccorso pediatrico". Edizioni LSWR