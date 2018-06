15 giugno 2018

News

Social Camper, torna la farmacia mobile

I temi in programma

Un’altra importante novità

Disponibile anche il sistema di welfare di Milano

È ripartito da Milano, dopo il successo della prima edizione, il tour del, nato nel 2017 su iniziativa dell'Assessorato al welfare del Comune di Milano, con la collaborazione di Energie Sociali Jesurum ee in sinergia con partner privati. La struttura itinerante, che per il secondo anno porta la farmacia fuori dallo spazio convenzionale del punto vendita, vicino ai cittadini e ai loro bisogni, da maggio a ottobre toccherà intutti i nove municipi della città, per poi proseguire e raggiungere, in(Lissone, Cremona, Bologna, San Giovanni Val d'Arno e Prato). A bordo farmacisti e specialisti che, oltre ad offrire consulenze ed esami gratuiti, forniranno consigli e materiale informativo utili per sensibilizzare i cittadini in tema di salute e benessere della persona.Durante questa seconda edizione del Social Camper, saranno otto le macro aree tematiche affrontate:(psoriasi, fototipo e prevenzione melanoma),(allattamento),(bambini e adulti) e(ipertensione),(disturbi della tiroide, salute intima, cura),. Oltre alle consulenze sui temi sopra indicati, i cittadini potranno anche usufruire di tanti test gratuiti come per esempio l'analisi dello stato di salute della pelle e del capello e la misurazione della pressione. I diversi argomenti verranno sempre trattati in base alla stagionalità e divisi in due gruppi: primavera-estate e autunno. Ogni volta li precederà una giornata di presentazione per informare i cittadini dell'iniziativa, dei temi trattati e del suo calendario.n collaborazione con diverse associazioni, quest'anno sono previste anche alcune giornate che punteranno ad approfondire tematiche e problematiche al femminile: dalla violenza ai servizi e alle consulenze di WeMi (la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano) capaci di facilitare la vita delle donne.A bordo del Social Camper saranno presenti anche gli operatori diper aiutare tutti i cittadini a trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e migliorare la qualità della propria vita attraverso la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.