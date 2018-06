22 giugno 2018

News

Micosi delle unghie dei piedi: cosa fare per combatterla

Quali sono le cause?

Diagnosi e cura

E' diventato un argomento di attualità con tanto di spot pubblicitari su tutte le TV: la micosi alle unghie dei piedi - detta anche- è un fenomeno in aumento che, specie d'estate, mette in difficoltà molte persone. Si tratta di una patologia infettiva di tipo soprattutto fungino (ma anche lieviti e muffe la possono causare) che fa penetrare il fungo nell'unghia attraverso delle micro fessure, facendo diminuire la cheratina - la sostanza principale di cui è composta - e alterando il suo pH che passa da acido ad alcalino.L'onicomicosi colpisce circa il 16 per cento degli Italiani (valore che nella popolazione anziana e sopra i 70 anni sale fino al 20 per cento). Cerchiamo di conoscerla da vicino per capire come debellarla.L'unghia sana ha una superficie liscia, è trasparente, ha un margine libero regolare e non frastagliato ed è elastica e flessibile. Le unghie sane quindi non hanno alterazioni di struttura, di forma e di funzione. Quando sono aggredite dell'onicomicosi, invece, possono presentarsi con colore diverso - dal bianco al giallo ma anche verdastro - con una forma irregolare e un ispessimento eccessivo, a volte con uno 'scollamento' dal letto ungueale (onicolisi). Diventano difficili da tagliare e possono diventare friabili.Le cause di questa patologia - che tende anche a ripresentarsi una volta sconfitta -possono essere diverse: oltre all'ereditarietà, infatti, ci possono essere l'ambiente caldo/umido come quello delle scarpe che è ideale per il proliferare di questi funghi (detti dermatrofiti) , la maggior frequentazione di palestre, piscine, terme che possono aumentare la possibilità di contrarre infezioni; i traumi indotti la scarpe che non favoriscono la traspirazione, troppo strette o con tacchi troppo alti; pedicure 'fai da te' di tipo aggressivo; la rimozione delle pellicine che fungono da barriera all'ingresso di germi e batteri, oltre a cattiva igiene, sudorazione eccessiva e altre malattie come psoriasi, piede d'atleta diabete . Ma fra i fattori di predisposizione all'onicomicosi c'è anche è una scarsa circolazione sanguigna nei piedi che rallenta l'eliminazione dell'infezione da parte del sistema immunitario.Inoltre l'onicomicosi può interessare inizialmente l'alluce ma poi trasmettersi anche alle altre unghie.

Dato però che i sintomi dell'onicomicosi possono essere comuni ad altre malattie è sempre bene rivolgersi a uno specialista - podologo o dermatologo - per determinare l'esatta natura del fenomeno e farsi consigliare i farmaci specifici. Solitamente l'analisi dell'unghia infetta avviene prelevandone un piccolo campione in modo indolore che viene poi osservato al microscopio o sottoposto a una coltura di microorganismi per inquadrare il tipo di fungo e stabilire l'esatta terapia antimicotica.

Per quanto riguarda la cura dell'onicomicosi bisogna armarsi di molta pazienza.

Queste infezioni, infatti, sono difficili e lunghe da curare e possono dare risultati solo alla ricrescita totale dell'unghia che, a volte, può impiegare anche un anno. Inoltre questa patologia è anche 'dispettosa' poiché anche dopo il trattamento potrebbe non esserci un completo recupero dell'estetica dell'unghia, nel 20/40 per cento dei casi l'infezione può non essere risolvibile del tutto e si verificano spesso recidive.

Tuttavia la moderna farmacopea mette a disposizione in farmacia diverse soluzioni contro l'onicomicosi come farmaci topici (creme antimicotiche, smalti, altri dispositivi per applicare molecole antimicotiche) e farmaci per uso orale come Terbinafina e Itraconazolo, questi ultimi usati soprattutto nel caso di rischio di diabete o in presenza di dolore e importante alterazione estetica. Gli antimicotici per uso orale vanno assunti - sotto consiglio medico - per 6/12 settimane ma con risultati visibili solo dopo 4 mesi e oltre. I principi attivi più utilizzati negli antimicotici per uso locale, invece, sono il Ciclopirox, l'Amorolfina e il Tioconazolo e si differenziano per la posologia (alcuni vanno usati 2 volte al giorno, altri 2 volte la settimana) ma prevedono, comunque, cicli di trattamento lunghi e un'applicazione specifica.

Infine, se l'infezione è molto grave e l'unghia interessata dall'onicomicosi è molto compromessa si può fare ricorso a interventi chirurgici o a trattamenti laser.



La prevenzione

Prevenire è sempre meglio che curare. Ecco quindi qualche consiglio per aiutare a prevenire l'onicomicosi.

Non trascurate mai un problema ai piedi anche se piccolo o innocuo poiché esiste il potenziale rischio di complicazioni come sistema immunitario indebolito, infezioni sistemiche o sovra infezioni batteriche quindi rivolgersi al medico curante o allo specialista alla prima comparsa di alterazioni

Nei piedi è fondamentale tenere le unghie tagliate corte (non più lunghe di un millimetro) con gli angoli quadrati per evitare le unghie incarnite

Non tagliate o strappate la pelle intorno alle unghie per evitare che i germi possano penetrare nella pelle sotto l'unghia

Fate dei pediluvi tiepidi della durata di 10 minuti al massimo con prodotti specifici o acqua e aceto (2 parti acqua e 1 di aceto) almeno tre volte la settimana, specialmente quando fa molto caldo

Asciugate accuratamente i piedi - compresa la pelle fra le dita - quando fate il bagno o la doccia

Indossate scarpe di buona qualità e calze di cotone (possibilmente) per permettere al piede di traspirare

Cambiate le calze tutti i giorni, soprattutto in caso di sudore eccessivo

Togliete le scarpe quando possibile e dopo esercizi fisici o sport

Alternate le scarpe chiuse con quelle aperte

Non camminate scalzi nei luoghi pubblici specie in piscina, nelle docce, negli spogliatoi, alle terme

Quando andate in un centro estetico o dal podologo assicuratevi che utilizzino strumenti sterilizzati ed esclusivamente riservati al vostro trattamento

Non usate smalto né unghie finte per nascondere l'onicomicosi dato che potrebbero aggravare l'infezione

Lavatevi le mani dopo aver toccato un'unghia infetta per non trasmettere l'infezione alle altre unghie

Non condividete asciugamani e calze con altre persone poiché l'onicomicosi è infettiva.



Elisa Da Vinci