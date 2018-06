30 giugno 2018

I lamponi sono amici delle donne

I lamponi, ora di stagione, aiutano a regolarizzare il ciclo mestruale e l'attività delle ovaie. E in gravidanza concorrono a un corretto sviluppo del feto. Dalle proprietà antiaging a quelle antitumorali, tutti i benefici di questi piccoli frutti, adatti anche a chi soffre di diabete.

Inizia adesso la loro stagione ed è un peccato non farne incetta. Soprattutto le donne. Perché tra le molte virtù di questi frutti rossi, ce ne sono alcune che aiutano a preservare il benessere femminile, dalla regolarità del ciclo mestruale alla gravidanza. Specie se consumati freschi, oltre a essere un frutto povero di zuccheri, adatto quindi anche a chi soffre di glicemia alta e diabete, i lamponi svolgono un'azione che si può assimilare a quella ormonale, specie se assunti sotto forma di macerato gemmoderivato.



Antinfiammatori naturali e antitumorali

Il colore è una garanzia

Per chi è a dieta

Oltre a un buon apporto di vitamina C , anche il semplice e regolare consumo di lamponi assicura in ogni caso un'azione antinfiammatoria, protettrice in particolare delle vie respiratorie, e l'alta concentrazione di una speciale sostanza che si chiama acido ellagico, dalle conclamate proprietà antitumorali. Gli studi fatti hanno messo in relazione l'azione preventiva soprattutto nei confronti dei tumori all'apparato intestinale.Il rosso brillante dei lamponi rivela poi che questi frutti contengono una elevata percentuale di antocianine, preziose sostanze antiossidanti utili a contrastare i radicali liberi responsabili di infiammazioni e invecchiamento del nostro organismo. Tra esse spicca la rutina, che si è rivelata efficace per proteggere e conservare in particolare la vista e la salute degli occhi, in quanto aumenta la resistenza dei vasi capillari. Ricchi di acido folico, i lamponi agevolano anche un corretto sviluppo del feto e inoltre fanno bene alla futura mamma, proteggendone la circolazione periferica delle gambe, che tenderanno così a non gonfiarsi.

Dulcis in fundo, i lamponi sono ipocalorici: solo 35 calorie per 100 grammi di frutto. Si possono consumare come spezza fame durante la giornata o a fine pasto. Ma possono anche diventare l'ingrediente-base di un fresco e nutriente dessert, o prima colazione, aggiunti a poco yogurt, un cucchiaio di crusca integrale, una fogliolina di menta. Abbinati alla fibra dei cereali integrali e ai probiotici dello yogurt, infatti le virtù antiossidanti dei lamponi si moltiplicano, regalando tra l'altro un buon senso di sazietà (grazie anche al basso indice glicemico del frutto).

Gloria Brolatti