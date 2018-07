02 luglio 2018

Couperose: quella pelle troppo reattiva

Per una detersione viso corretta

Trattamenti ad hoc

Un consiglio in più

La couperose è chiamata l'inestetismo della timidezza perché il rossore diffuso su guance naso e collo accompagnato da vasodilatazione permanente di capillari e vasi sono frutto dei flush (shock emozionali), fenomeni molto comuni nelle persone timide che arrossiscono facilmente e velocemente a causa dell'emozione, della vergogna o dell'imbarazzo.La couperose è causata da un'eritrosi, cioè un eritema permanente e prolungato a cui si associa un sottile reticolo di venuzze e capillari esteso - un po' come delle ali di farfalla - sui lati del naso e sulla parte alta delle guance.Un'altra causa della comparsa della couperose è l'esposizione solare o alle lampade abbronzanti che ha come conseguenza una vasodilatazione e un ristagno del flusso sanguigno che, nel tempo, diventa permanente. L'alterazione del microcircolo dovuta a bruschi sbalzi di temperatura, a disturbi della digestione o a un'alimentazione ricca di spezie e a ll'alcol possono dar luogo allo sviluppo della couperose.E' un inestetismo che colpisce soprattutto le donne - ma vi sono anche casi maschili - e su ogni tipo di epidermide, in particolare però ne è soggetta la cute sensibile e iper reattiva ma anche quella secca, sottile e matura, specie dopo la menopausa.La couperose, purtroppo, non è eliminabile e il trattamento dermocosmetico può fare da filtro alle radiazioni che provocano eritema, proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, normalizzare il micro-circolo e coprire l'inestetismo grazie al make up.Va prestata attenzione al fatto che se questo inestetismo viene trascurato o trattato con prodotti inadeguati può evolvere nella sua forma più aggressiva, la rosacea che associa al rossore una follicolite oppure può trasformarsi in rinofima che estende l'infiammazione anche al naso.I dermocosmetici dedicati alla couperose, quindi, impiegano soprattutto attivi capillaro-protettori, venotonici, astringenti e antiarrossamento.Dato che l'acqua del rubinetto, specie se particolarmente calcarea o clorata è inadatta alle epidermidi con couperose il consiglio per una corretta detersione prevede l'impiego di prodotti delicati meglio senza risciacquo e dotati di attivi lenitivi nelle forme fisiche di latte, tonico, syndnet surgras. E' possibile completare la detersione grazie a una vaporizzazione di acqua termale lenitiva (va bene anche un impacco fresco) che deve però essere poi tamponata delicatamente. Ideale poi una o due volte alla settimana è l'impiego di una maschera o un impacco lenitivo e idratante sulla cute detersa. Da evitare, invece, l'uso di prodotti esfolianti.Per la pelle con couperose è importante stabilire una beauty routine mattino/sera.Alla mattina è possibile impiegare una Crema che protegga, idrati, lenisca e decongestioni la cute secondo il tipo di pelle, la stagione e l'età. Nella scelta è meglio optare per dermocosmetici che contengano attivi veno-protettori, astringenti e con filtri UV anche d'inverno.Alla sera sono adatti trattamenti specifici come una crema notte ricca per le pelli secche e molto disidratate oppure una crema normalizzante per la cute sensibile o un prodotto antirughe per le epidermidi mature.Dal punto di vista del maquillage, se l'intenzione è quella di minimizzare l'inestetismo, è ideale utilizzare correttori di discromie di colore verde da applicare sulle zone del viso interessate dalla couperose e uniformare l'incarnato con un fondotinta per le pelli sensibili.Durante l'estate è meglio esporsi poco al sole e proteggere la cute con antisolari ad altissima protezione

Per chi ha la pelle affetta da couperose è importante prestare attenzione alla propria alimentazione. Fra gli alimenti sconsigliati ci sono cibi piccanti e spezie mentre è ottima un'alimentazione leggera. Stop anche a tabacco e alcool. Possono essere utili, invece, integratori alimentari con Vitamine C e P e contenenti protettori delle vene e astringenti come mirtillo e frutti di bosco, hamamelis, ginseng e ginkgo biloba.



Elisa Da Vinci