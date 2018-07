09 luglio 2018

Protezione solare. Tutto quello che c'è da sapere

Fototipi della pelle

La salute e la bellezza della nostra pelle dipendono anche dal cosmetico solare. La protezione solare non è un optional. E va sempre usata quando ci si espone ai raggi del sole. Come è noto, i benefici sono numerosi ma i filtri solari ci aiutano a proteggerci dai danni Uv che sono responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Vanno usate creme solari con fattori di protezione e vanno scelte con attenzione le fasce orarie nelle quali esporsi.

Quando si sceglie una protezione solare, è importante fare riferimento al fototipo della nostra pelle. Che significa sapere come reagisce al sole, insieme al colore di capelli e occhi. Le persone che hanno pelle e occhi chiari, capelli biondi o rossi, sono più sensibili e più soggetti a eritemi solari. Anche quando la durata dell'esposizione non è prolungata. Per loro è bene iniziare con creme solari con una protezione molto elevata: 50+. Può essere utile anche assumere due mesi prima degli integratori con ossidanti che possono continuare a essere assunti durante l'esposizione al sole.

Molto più ridotta, invece, la reattività al sole, anche per periodi prolungati, nelle persone che hanno pelle e occhi scuri, capelli castani o neri. Possono scegliere protezioni solari più contenute (indice medio-basso) ma devono fare attenzione all'insorgere di macchie iperpigmentate.



I fattori di protezione

Come e quando proteggersi

La cura continua dopo la doccia

Quali rischi senza la protezione

Ogni prodotto porta indicato il numero di Spf, Sun Protection Factor. Può essere altissimo, alto, medio, moderato. E ci indica quanto la crema faccia da filtro e ci protegga rispetto a danni alla cute o a eritemi. Inoltre, viene indicata anche la protezione Uva che aiuta a ridurre il foto invecchiamento. Ancora un'altra indicazione: informarsi della resistenza del prodotto all'acqua e al sudore (si parla di resistenza al dilavamento). Se sono quindi waterproof.Un ultimo consiglio per quanti sono facili a reazioni allergiche o hanno una pelle particolarmente delicata: leggere con attenzione gli ingredienti per non entrare in contatto con sostanze che possono provocare queste reazioni.La crema solare va usata in base alla stagione, alle condizioni metereologiche, al luogo (per esempio, se ci troviamo in vacanza al mare o in montagna). Deve essere applicata sul corpo e sul viso circa 20 minuti prima di esporsi al sole e va applicata ripetutamente ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È bene iniziare usando prodotti con una protezione alta (fattore 30 o 50) e esporsi al sole per periodi limitati di tempo. Per la scelta della crema è importante conoscere anche la qualità della propria pelle: grassa, mista o secca. E questo ci permetterà di orientarci tra stick, spray, emulsioni.Spesso si commette l'errore di pensare che la pelle vada protetta solo durante l'esposizione. È invece importante continuare a prendersene cura anche dopo. Terminata la doccia, non dimentichiamo di nutrire la pelle con creme adatte. Solo in questo modo potremmo arginare l'invecchiamento precoce e la disidratazione che porta alla secchezza della pelle. E in prospettiva a problemi cutanei.

Se non si usano le protezioni solari possono insorgere scottature - anche gravi - che mettono a rischio a lungo termine la rigenerazione della pelle. Quindi, contribuiscono nel tempo all'invecchiamento della pelle, al formarsi di rughe, macchie e perdita di elasticità. E bisogna iniziare a pensarci già da piccoli perché i danni si accumulano nel tempo.

Ma ricordiamoci anche che l'uso di creme solari deve essere adeguato e non esagerato: una protezione solare eccessiva può infatti farci perdere i benefici dei raggi solari che attivano la vitamina D con l'esposizione ultravioletta.

Carla De Meo