29 novembre 2020

Covid-19, le nuove Ordinanze firmate dal ministro Speranza

Firmate il 27 novembre dal ministro Speranza due nuove ordinanze per contrastare la diffusione del coronavirus

Il ministro della Saluteha firmato il 27 novembreper contrastare la diffusione del coronavirus.La prima ordinanza dispone ildelle Regioni Calabria delle Regioni Liguria Sicilia . Il provvedimentoLa seconda ordinanza rinnova le misure restrittive già disposte con il provvedimento del 13 novembre per le Regioni Emilia Romagna Marche , che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania Toscana , che restano in zona rossa.Le OrdinanzeAttualmente la ripartizione aggiornata delle Regioni nelle diverse aree è la seguente: