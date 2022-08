06 agosto 2022

Aggiornamenti e focus

Long Covid e sintomi neuropsichiatrici





«Una sfida primaria dell'analisi dell'epidemiologia e della fisiopatologia del long COVID è la mancanza di una definizione standard della sindrome, e questo vale in particolare per quanto riguarda i meccanismi del long COVID neuropsichiatrico» proseguono le esperte. Le ricercatrici riferiscono che, anche se i tassi di prevalenza dei sintomi sono variabili, almeno un sintomo neuropsichiatrico è stato riportato nel 90% dei pazienti sei mesi dopo il ricovero per COVID-19, e in circa il 25% degli adulti non ricoverati ma che sono stati infettati da SARS-CoV-2.





I probabili meccanismi delle sequele neuropsichiatriche di COVID-19 sono ancora in studio, ma potrebbero includere lesioni cerebrali statiche accumulate durante COVID-19 acuto, neurodegenerazione innescata da effetti secondari di COVID-19 acuto, meccanismi autoimmuni con infiammazione cronica, persistenza virale nei serbatoi di tessuto o riattivazione di altri virus latenti. Le esperte sottolineano che nonostante i dati in rapida espansione, persistono molte lacune nelle conoscenze relative alle definizioni di long COVID, alla fenotipizzazione o al riscontro di biomarcatori standardizzati, alla variabilità nei genotipi dei virus.











«Seguendo campioni di pazienti di grandi dimensioni e conducendo valutazioni all'avanguardia, il Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER), un'iniziativa di ricerca multicentrica finanziata dal National Institutes of Health, aiuterà a chiarire l'epidemiologia, la fisiopatologia e i meccanismi di lesione attivi nel long COVID, e a identificare gli obiettivi migliori per l'intervento terapeutico» concludono le autrici. Fonte: Doctor33



Tags: