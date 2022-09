08 settembre 2022

Indicazioni e comportamenti

Scuola, le nuove regole per il rientro in classe

La nota del Ministero si basa sulle linee guida già dettate dall'Iss all'inizio di agosto che prevedono, tra l'altro, mascherine Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d'aria frequenti. E in caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi Covid misure più stringenti come il ritorno del distanziamento, i turni a mensa.

Misure di prevenzione di base

permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

igiene delle mani ed etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d'altro, usando la manica del proprio abito)

utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;

strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti.

Ulteriori misure di prevenzione

il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; aumento della frequenza di sanificazione periodica;

gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione; mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione e consumo delle merende al banco.





Fonte Doctor33





