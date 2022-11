Covid-19. Ema: i vaccini sono la migliore difesa

01 novembre 2022

Aggiornamenti e focus

"Al momento non è noto se BQ.1", con il suo sottolignaggio BQ.1.1 Cerberus, destinati a diventare dominanti in Ue secondo le previsioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, "sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto a Omicron BA.4 e BA.5. Quello che però già si sa è che ha una capacità maggiore di sfuggire all'immunità conferita dalla vaccinazione o dall'infezione naturale, inclusa quella da Omicron, e di resistere agli anticorpi monoclonali attualmente disponibili" ha spiegato Cavaleri evidenziando come "gi ultimi sviluppi", con l'avvento continuo di sottovarianti di Omicron, "mostrano che il virus" Sars-CoV-2 "è più veloce di quanto potremmo mai essere noi nell'adattamento dei vaccini" anti-Covid. "Noi dunque non dovremmo inseguire continuamente il virus e dovremmo considerare di adattare i vaccini solo quando la differenza tra i ceppi in circolazione e la composizione dei vaccini diventa maggiore da un punto di vista immunologico".Cavaleri ha spiegato che "questo è stato l'approccio finora": adattare la composizione del vaccino se può migliorare la neutralizzazione contro i ceppi circolanti, "pur riconoscendo che è difficile mantenere i vaccini perfettamente corrispondenti alle varianti in circolazione".Sul fronte dei vaccini il rappresentante Ema ha sottolineato come "si prevede che Sars-CoV-2 e influenza circoleranno" insieme "questo autunno e inverno. Questo espone le persone vulnerabili a un rischio aumentato". "Le campagne vaccinali 'congiunte', anti-Covid e anti-influenza, sono iniziate in molti Paesi europei in preparazione ai mesi invernali. Esortiamo tutte le persone per cui è indicato a sfruttare questa possibilità per massimizzare la protezione contro entrambe le malattie. Da parte nostra, stiamo monitorando da vicino la sicurezza della co-somministrazione dei due vaccini" e dagli studi, per esempio, sull'anti-Covid Spikevax* dato insieme al vaccino antinfluenzale quadrivalente, emerge che "non cambia il profilo di sicurezza". Ma "anche altri studi riportano dati rassicuranti" sulla co-somministrazione, a supporto della "possibilità di fare entrambe le iniezioni nello stesso momento", in un'unica seduta.La vaccinazione ha aggiunto l'esperto, "è una delle nostre armi più efficaci per proteggerli da entrambi i virus. Stiamo lavorando con la Commissione europea, l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e gli Stati Ue per migliorare la diffusione della vaccinazione. È un lavoro importante e i risultati possono essere raggiunti solo facendolo insieme.





fonte: Doctor33