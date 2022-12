15 dicembre 2022

Aggiornamenti e focus

Covid-19, rischio ridotto in caso di regolare attività fisica

Gli autori dello studio hanno analizzato più di 16 lavori preesistenti su circa 1,8 milioni di adulti in vari Paesi, con età media di 53 anni e di cui il 54% era di genere femminile. Dall'analisi, le persone che svolgono regolarmente attività fisica sono risultate meno legate al rischio d'infezione (-11%), al ricovero (-36%), alla forma di malattia da Covid grave (-44%) e ad esiti fatali (-43%). I ricercatori hanno stimato che siano necessari almeno 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività intensa alla settimana, per ottenere un effetto soddisfacente.





Stili di vita corretti

Gli autori tendono però a sottolineare che questi risultati presentano alcune criticità, per via delle diversità delle metodologie utilizzate negli studi esaminati. Infatti, molte delle ricerche si sono basate su indicazioni fornite dagli stessi pazienti in merito alla loro attività sportiva e non su una valutazione oggettiva. Per questi motivi, i ricercatori hanno evidenziato come i dati debbano essere oggetto di ulteriori verifiche. Tuttavia, gli autori hanno ritenuto importante sottolineare che questi risultati potrebbero creare nuove strategie di salute pubblica, orientando medici ed autorità sanitarie a stilare percorsi personalizzati di attività sportiva per i loro pazienti, in particolare per tutta la popolazione a rischio di Covid grave.





Cristoforo Zervos





Fonte: Farmacista33

Tags: