20 dicembre 2022

Long-Covid: prevalenza dei sintomi negli adolescenti

In un recente studio, pubblicato su Nature Communications, i ricercatori hanno analizzato bambini e adolescenti di età compresa tra sei mesi e 17 anni per valutare i fattori di rischio e la prevalenza dei sintomi persistenti della sindrome post-Covid-19.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di uno studio di coorte prospettico in corso chiamato SEROCoV-KIDS a Ginevra, in Svizzera, che valuta longitudinalmente gli impatti sulla salute e sullo sviluppo della pandemia di Covid-19 nei bambini e negli adolescenti. Il gruppo di ricerca ha esplorato la prevalenza dei sintomi post-Covid nella popolazione pediatrica utilizzando una prospettiva sierologica confrontando i minorenni positivi con una coorte di controllo non infetta per formare una diagnosi standardizzata della sindrome.

La valutazione si è basata sulla raccolta di campioni di sangue per testare gli anticorpi contro la nucleoproteina SARS-CoV-2 e un questionario online compilato dal genitore o dal tutore legale, che valutava la salute e lo sviluppo dei figli. I dati includevano anche informazioni su fattori sociodemografici come sesso, età, situazione finanziaria della famiglia e livello di istruzione dei genitori. Gli anticorpi anti-nucleoproteina sono stati scelti per differenziare tra le risposte immunitarie suscitate dalle infezioni e quelle suscitate dalla vaccinazione poiché i vaccini approvati durante il periodo di studio comprendevano vaccini a mRNA che generavano solo anticorpi anti-proteina spike.

I risultati hanno evidenziato come la prevalenza aggiustata per sesso ed età dei sintomi persistenti tra i bambini sieropositivi è stata del 9,1%. L'età, le condizioni di salute croniche sottostanti come l'asma e lo stato socioeconomico inferiore erano importanti fattori di rischio della sindrome post-Covid. Nel complesso, i risultati hanno indicato che la popolazione adolescenziale è a maggior rischio di sviluppare la sindrome post-Covid, con lo stato socioeconomico e le condizioni di salute croniche che sono altri fattori di rischio.

I sintomi post-Covid predominanti includevano dolore addominale, anosmia, difficoltà di concentrazione, dolori muscolari, mal di testa, difficoltà respiratorie e costipazione. Inoltre, la maggiore probabilità che i bambini provenienti da un contesto socioeconomico inferiore manifestassero sintomi post-Covid indica una maggiore suscettibilità alla SARS-CoV-2, una maggiore incidenza di comorbidità e una diversa aderenza alla campagna vaccinale in base allo stato socioeconomico.

L'inclusione di casi Covid-19 asintomatici o lievemente sintomatici ha portato probabilmente a una stima inferiore della prevalenza della sindrome post-Covid rispetto ad altri studi che hanno analizzato solo campioni RT-PCR positivi sintomatici.

Sebbene i risultati indichino già una maggiore prevalenza di sintomi post-Covid negli adolescenti, gli autori si aspettano che il valore sia in realtà più elevato poiché gli adolescenti sono generalmente meno disponibili con i genitori in merito ai loro problemi di salute. L'elevata prevalenza di sintomi post-Covid tra gli adolescenti è preoccupante poiché potrebbe esacerbare gli impatti già dannosi della pandemia di Covid-19 su questa fascia d'età.

Fonte: Doctor33

