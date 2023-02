15 febbraio 2023

Long Covid, uno stile di vita sano ci protegge





Durante questo periodo, più di 1.900 partecipanti hanno contratto il virus. Tra queste, il 44% ha sviluppato il long Covid. Rispetto alle donne che non conducevano uno stile di vita sano (non presentavano nessuno dei fattori associati a una vita sana, come la corretta alimentazione e l'attività fisica), quelle con cinque o sei indicatori di uno stile di vita sano avevano un rischio di long Covid inferiore del 49%.





Tra i fattori più importanti per difendersi dal long Covid, sono risultati cruciali il mantenimento di un peso corporeo sano e un sonno adeguato (da sette a nove ore al giorno). I risultati hanno anche mostrato che, anche tra le donne che hanno sviluppato long COVID, quelle con uno stile di vita più sano prima dell'infezione avevano un rischio ridotto del 30% di avere sintomi che interferivano con la loro vita quotidiana.





Non a caso diversi studi hanno confermato che uno stile di vita insalubre si associa a un aumento del rischio di infiammazione cronica e disfunzione immunitaria, entrambi collegate a un aumento del rischio di long COVID.

fonte: Doctor33

