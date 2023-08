Covid-19 e microbiota alterato: mangiare la frutta aiuta

29 agosto 2023

Indicazioni e comportamenti

Sabina Mastrangelo

Recenti studi hanno evidenziato che il microbiota intestinale nei soggetti positivi al Covid è significativamente alterato. il consumo carni processate aumenterebbe il rischio di infezione mentre mangiare frutta fresca ridurrebbe questo rischio. Inoltre, l'uso eccessivo di sale aggiunto ai cibi aumenterebbe il rischio di infezione grave. A mostrarlo è una ricerca pubblicata suda due ricercatori della Chengdu University, in Cina, secondo la quale, dieta e microbiota intestinale influenzano l'infezione da SARS-CoV-2.Secondo i ricercatori cinesi, la malattia daha determinato insoliti tassi di morbilità e mortalità nel mondo. Data la carenza di farmaci specificatamente disegnati per trattare le infezioni SARS-CoV-2, comprendere i fattori di rischio associati alla suscettibilità di contrarre l'infezione da Covid-19 e la gravità è un punto chiave per prevenire e gestire il Covid, riducendone la pressione a livello globale.Recenti studi hanno evidenziato che il microbiota intestinale è significativamente alterato negli individui positivi al virus. Per approfondire ulteriormente questo aspetto, i due ricercatori hanno preso in considerazione 18.340 persone, focalizzandosi su microbiota intestinale e fenotipi associati a Covid-19 presi da diversi database, da cui sono derivate tre tipologie di Covid-19: infezione, infezione grave e infezione che ha richiesto un ricovero ospedaliero.Le informazioni sulla dieta , invece, sono state prese da altri database, tra cui la Biobank del Regno Unito, e i fenotipi della dieta includevano assunzione di bevande, carni, frutta e verdura.Dall'analisi è emerso che un consumo di carne processata aumenta in rischio di Covid-19 in modo significativo, mentre un consumo di frutta fresca riduce il rischio di infezione grave. Inoltre, aggiungere sale ai cibi potrebbe aumentare il rischio di infezione grave da SARS-CoV-2.Rispetto al microbiota, invece, lo studio ha evidenziato che i batteri ridurrebbero in modo significativo il rischio di infezione SARS-CoV-2, mentrelo aumenterebbe. Inoltre,sarebbero legati a una riduzione del rischio di contrarre una forma grave di SARS-CoV-2. Al contrario,sarebbero correlati a un aumentato rischio di SARS-CoV-2 grave.