Oru de janas – Oro delle fate - Drops of longevity

17 dicembre 2018

Officina della Salute

Crema anti-età: rigenerante - rimpolpante

Crema dalla colorazione beige e dalla texture compatta. Molto nutriente e a marcata azione antirughe grazie all'azione sinergica dell'estratto peptidico di Opuntia Ficus Indica (Fico d'India), dell'acido ialuronico e del collagene. Studi in vivo hanno dimostrato che le formulazioni contenente questo estratto rendono la pelle più compatta e ne migliorano l'elasticità. Riduce rapidamente ed efficacemente la profondità delle rughe e migliora la struttura della pelle. L'innovativa tecnologia utilizzata nella formulazione di questa potente crema anti-rughe la rende un'alleata insostituibile per contrastare e restituire la perdita di acqua trans-epidermica della pelle matura, arida, sovraesposta ai raggi solari (stress foto-ossidativo). La combinazione dell'estratto peptidico con collagene e acido ialuronico, sinergia perfetta tra scienza e natura, stimola la produzione delle fibre di collagene endogeno, ripristinando l'equilibrio idrolipidico per una profonda ristrutturazione della matrice extracellulare, oltre ad avere un immediato effetto rimpolpante e liftante. Intenso l'effetto ipernutriente, superidratante, elasticizzante e dermoplastico per una bellezza immediata.

Componenti attivi



Estratto di Opuntia Ficus Indica: Questo estratto peptidico, ottenuto dalle pale della pianta del Fico d'India mediante avanzati processi biotecnologici, riduce i segni visibili dell'invecchiamento riattivando le cellule della pelle e inducendo la produzione di molecole di matrice extracellulare nel derma, come il collagene di tipo I, l'acido ialuronico e la fibronectina.



Bouquet di oli essenziali: L'ingrediente segreto, questo mix di olii essenziali purissimi estratti da piante che crescono spontanee in Sardegna realizzato seguendo l'antica tradizione erboristica isolana, oltre a conferire alla crema un delicato profumo di macchia mediterranea, svolge un importante attività levigante, anti- età e detossificante.



Collagene: Principale proteina del tessuto connettivo negli animali e molecola estremamente resistente il collagene è un componente fondamentale nel mantenimento dell'epidermide resistente, elastica e impermeabile. Per questo motivo, la sua assenza conduce alla formazione delle rughe. Dona sostegno e robustezza ai tessuti, ma con il passare del tempo, la quantità di collagene naturale diminuisce.



Acido ialuronico: L'acido ialuronico è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi e nella pelle svolge un importante ruolo strutturale insieme al collagene ed all'elastina. La proprietà principale dell'Acido Ialuronico è quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo così l'idratazione della cute. Grazie alla sua elevata affinità con l'acqua, questa importante molecola endogena viene impiegata come idratante cutaneo. L'acido ialuronico infatti è in grado di richiamare acqua fino a 100 volte il suo peso iniziale, conferendo alla pelle tonicità, turgore e nutrimento. Lo specifico peso molecolare utilizzato all'interno di Oru de Janas permete all'acido di accumularsi negli strati cutanei più profondi, conferendo maggiore turgore ai tessuti e determinando un temporaneo riempimento e appianamento delle piccole rughe di superficie.

Modalità d'uso

Da applicare mattina e sera su viso e collo appena detersi, massaggiare delicatamente e terminare con dei movimenti laterali sotto la parte alta del collo.