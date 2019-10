Una sinergia perfetta di idratazione ed equilibrio

21 ottobre 2019

Cantabria Labs Difa Cooper

Stress ossidativo, smog, stile di vita e alimentazione poco sani: questi sono solo alcuni dei fattori che possono alterare l'equilibrio cutaneo, portando inevitabilmente ad una pelle spenta e disidratata e ad un'accelerazione dell'aging. Dalla ricerca di Cantabria Labs Difa Cooper nasce Jaluronius Cream, la crema idratante e riequilibrante che sfrutta tutta l'azione rimpolpante dell'Acido Jaluronico, la molecola idratante per eccellenza. Questo nuovo trattamento firmato Cosmetici Magistrali, si avvale di un pool di ingredienti che aiuta a favorire l'equilibrio della barriera cutanea per una pelle visibilmente morbida e setosa.

Jaluronius Cream utilizza l'innovativa tecnologia JALUBALANCE®, a base di Acido Jaluronico ad alta concentrazione e olio di Opuntia, antiossidante e ristrutturante: una sinergia esclusiva che aiuta a ripristinare il naturale ambiente cutaneo e favorire la produzione di collagene. Questa ricarica di idratazione long-term si unisce all'azione degli estratti di Lactobacillus e Alghe rosse, che favoriscono il riequilibrio dermico e contribuiscono a rafforzare le difese cutanee.

Con Jaluronius Cream di Cosmetici Magistrali l'idratazione diventa attiva, amplificando il potere idratante dell'Acido Jaluronico, per contrastare la pelle spenta e disidratata. E' ottima anche come base per il trucco.

ü Per una ricarica ultra-idratante intensiva e riequilibrante, è possibile aggiungere un paio di gocce di Jaluronius Fluido Idratante a una nocciola di Jaluronius Cream, miscelarle con le dita e lasciare in posa sul viso per tutta la notte. Al risveglio la pelle apparirà visibilmente tonica e "dissetata".

Jaluronius Cream è disponibile da novembre in farmacia e completa la gamma Cosmetici Magistrali a base di Acido Jaluronico composta da:

- Jaluronius: fluido idratante per pelle normale e mista con l'1% di Acido Jaluronico. Aiuta a rivitalizzare la cute giovane spenta e asfittica

- Jaluronius 2%: idrogel super-idratante con il 2% di Acido Jaluronico. La pelle matura disidratata e spenta risulta luminosa e rivitalizzata.

- Jaluronius CS: fluido con Acido Jaluronico all' 1% e ingredienti selezionati per la cute secca e sensibile che contribuisce a proteggerla offrendo elasticità al viso ed un effetto emolliente.

CANTABRIA LABS DIFA COOPER

E' una healthcare company che celebra la vita abbracciando la scienza con uno spirito entusiasta e ottimista, sviluppando idee pionieristiche che aiutano le persone a migliorare il proprio livello di benessere. Da qui una filosofia racchiusa in quattro pilastri:

· SPIRITO IMPRENDITORIALE: il successo aziendale nasce dall'equilibrio tra crescita e sostenibilità, tra scienza ed etica, tra intuizione e ragione

· INNOVAZIONE: in Cantabria Labs Difa Cooper esiste una vera e propria cultura dell'innovazione trasversale che si riversa su ogni singola attività e sulle modalità strategiche

· OTTIMISMO: la brand awareness risiede nella somma tra sforzo, dedizione, energia e talento di chi, con ottimismo ogni giorno, si fa portavoce dei loro valori

· RESPONSABILITA' SOCIALE: il motto aziendale "Celebrate life" si traduce anche in un impegno solidale dedicato al mondo femminile e a chi ha più bisogno di sviluppo per una qualità di vita dignitosa