Un aiuto per il micro-circolo

06 gennaio 2020

Uriach

La ricerca scientifica è il cuore pulsante di Uriach Italy, azienda che realizza soluzioni nutraceutiche per supportare il benessere delle persone, e gli studi clinici sono un supporto fondamentale per valutare l'entità degli effetti benefici delle formulazioni sull'organismo.

L'insufficienza venosa cronica (CVD) è una condizione clinica molto comune nella popolazione adulta maschile e femminile, che si presenta attraverso disturbi e sintomi che riguardano gli arti inferiori e che variano dal gonfiore diffuso, alla pesantezza degli arti a formicolii, prurito, dolore e crampi, incidendo sulla qualità della vita. Questa patologia può provocare alterazioni della cute, vene varicose e capillari in evidenza, fino allo sviluppo di edema e ulcere venose.

Blunorm® Forte è l'integratore alimentare formulato da Uriach Italy per supportare il benessere della gambe a base di Acido á-Lipoico, Leucoselect® fitosoma® (estratti da vitis vinifera), Ginkgoselect® fitosoma®, (estratti da Ginkgo biloba) con Vitamine del gruppo B e Selenio.

L'attività sinergica del complesso di sostanze di origine naturale contenute in Blunorm® Forte e i suoi effetti per il miglioramento dei sintomi e della qualità della vita nei pazienti con CVD negli arti inferiori, sono stati oggetto di uno studio pilota multicentrico, prospettico e osservazionale della durata di 6 mesi, pubblicato a marzo 2018 su Journal of Blood & Lymph.

Lo studio ha coinvolto 97 soggetti affetti da insufficienza venosa cronica diagnosticata, perlopiù donne di mezza età, leggermente sovrappeso ma con pressione sanguigna e battito cardiaco nella norma. I pazienti hanno assunto due compresse al giorno di Blunorm® Forte con tecnologia a rilascio fast-slow per i primi due mesi del trattamento, per poi ridurre il dosaggio a una compressa al giorno per i successivi quattro mesi.

I risultati del trattamento sono stati parametrati con sistemi di valutazione certificati: il Sistema di Classificazione CEAP, il Punteggio di Severità Clinica Venosa (rVCSS) utile a registrare ogni variazione dei sintomi e i questionari statistici VEINES-QoL e VEINES/Sym mirati a valutare la qualità della vita e dei sintomi nei pazienti.

Nonostante non siano stati rilevate alterazioni relative alla misura della circonferenza delle gambe delle pazienti, al termine dei 6 mesi di trattamento a base di Blunorm Forte lo studio ha evidenziato un miglioramento significativo dei sintomi e della qualità della vita dei pazienti, così come dei segni clinici, dando prova delle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti delle molecole contenute nella formulazione, che si è dimostrata al contempo sicura, ben tollerata e caratterizzata da un'elevata compliance.

Uriach Italy supporta da sempre l'indagine della natura con il rigore della scienza, svolgendo attività di ricerca mirate a migliorare e sviluppare formulazioni nutraceutiche in grado di contribuire al benessere della persona.