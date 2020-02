Per il benessere di pelle e articolazioni

24 febbraio 2020

Uriach

Aquilea Collagene, l'unione di natura e scienza per il benessere di pelle e articolazioni

La natura ha sempre le risposte giuste, e, quando supportata dalla scienza, contribuisce efficacemente alla salute e alla bellezza dell'organismo.

Partendo da questa convinzione i team di ricerca di Aquilea, brand parte del polo nutraceutico Uriach Italy, hanno da poco messo a punto la formulazione di Aquilea Collagene, il nuovo nutraceutico a base di Collagene Idrolizzato, Acido ialuronico e Vitamina C, la cui azione sinergica contribuisce al benessere di pelle e articolazioni.

Il collagene è una proteina prodotta naturalmente dal nostro corpo che riveste un ruolo fondamentale per la salute e la bellezza dell'organismo.

Si trova infatti ad altissime percentuali nella pelle, tendini, cartilagini, ossa, denti, membrane e cornee, e vasi sanguigni, dove svolge un'importante azione di sostegno e protezione, e rafforzando articolazioni e tendini, come una vera impalcatura.

Con passare del tempo i ritmi di produzione della proteina collagene da parte dell'organismo diminuiscono, con un conseguente cedimento della struttura delle fibre di collagene a sostegno del derma e delle articolazioni.

Per stimolare la sintesi interna del collagene e supplire alla carenza di questa proteina, Aquilea ha ideato Aquilea Collagene, nuovo nutraceutico in polvere al piacevole gusto di vaniglia, da diluire comodamente in acqua (200ml), succo, latte, thè o qualsiasi altra bevanda calda o fredda.

Il collagene contenuto in Aquilea Collagene è nella forma idrolizzata, ovvero già scomposto in frammenti proteici più piccoli e digeribili rispetto alla molecola tradizionale, così da aumentare la biodisponibilità della sostanza e favorirne l'assorbimento e l'efficacia.

Aquilea Collagene è arricchito da Acido Ialuronico, altro componente fondamentale per una buona idratazione della cute, e dalla Vitamina C, la principale alleata dell'organismo per la produzione di collagene che svolge anche un'importante azione antiossidante, utile, cioè contro radicali liberi sulla pelle.

Il primo organo a risentire della diminuzione di collagene è infatti la pelle, che perdendo di tono ed elasticità, favorisce la comparsa dei primi segni dell'invecchiamento. Oltre al progredire dell'età ci sono altri fattori che contribuiscono ad accelerare il degrado del collagene, e ad influire negativamente sulla compattezza e l'idratazione della cute, come una cattiva alimentazione, il fumo, l'esposizione a raggi solari e l'inquinamento dovuto allo smog e alle polveri sottili.

Diversi studi clinici evidenziano come l'integrazione giornaliera di 10g di collagene idrolizzato ad alto assorbimento, contribuisca a favorire la produzione interna della proteina, in grado di apportare benefici alla pelle e intensificare l'effetto delle creme viso.

La nuova formula facile da sciogliere in acqua di Aquilea Collagene, risponde proprio a questa esigenza, permettendo di integrare la carenza di collagene con semplicità e con un goloso misurino alla vaniglia ogni giorno.