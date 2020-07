31 luglio 2020

L'energia di Bioton per la rincorsa di Fabian alle prossime Olimpiadi

Il triatleta padovano avrà nel brand di Sella Farmaceutici un alleato in più per la sua preparazione in vista di Tokyo2021

L'azienda Sella Farmaceutici sosterrà il campione di triathlon Alessandro Fabian nella sua preparazione alla terza Olimpiade consecutiva. Ad affiancare il campione di Padova sarà il brand Bioton, la linea completa di prodotti per aumentare la resistenza dell'organismo alle sfide di ogni giorno e combattere i problemi derivanti dallo stress. La partnership prevede un accordo esclusivo fino al termine del 2021 e garantisce la visibilità del marchio sul body della società fondata proprio da Alessandro una volta congedatosi dall'Arma dei Carabinieri.

Grazie a questa nuova collaborazione, Fabian si garantisce un alleato importante in avvicinamento al nuovo "anno olimpico", il 2021 appunto, e metterà a disposizione i propri canali di comunicazione. Le sue straordinarie capacità comunicative coniugate ad un talento sportivo ed una dedizione alla fatica e al sacrificio fuori dal comune, fanno di Alessandro il testimonial ideale per un brand che mira a posizionarsi come il punto di riferimento per tutti coloro, sportivi ma non solo, che riconoscono l'importanza dell'integrazione alimentare finalizzata al miglioramento della salute e del benessere psico-fisico generale.

Alessandro, 32 enne simbolo del triathlon italiano nel mondo, vanta ben due partecipazioni ai Giochi Olimpici. Attualmente, causa stop della stagione agonistica, si allena vicino casa, immerso nella natura e nella tranquillità dei colli Euganei. La sua mente è già concentrata sugli Europei in programma in Estonia a fine agosto e soprattutto sul terzo appuntamento a cinque cerchi della sua carriera da triatleta, previsto tra poco più di 365 giorni.

Bioton potrà contare su un testimonial dall'innata spontaneità, dal grande entusiasmo nonché dalla doverosa competenza in tema alimentare. Tutti questi valori saranno messi al servizio di uno storytelling comune che saprà coniugare i concetti di energia, recupero e rigenerazione fisica.

"Da triatleta ho saputo apprezzare sulla mia pelle i benefici di una sana e corretta alimentazione. - commenta il Capitano della Nazionale di triathlon - Quest'ultima infatti, incide per una buona percentuale sui risultati in gara, dove la resistenza fisica e mentale sono fondamentali. Da oggi, con Bioton al mio fianco, sono sicuro di avere un alleato importante nel cammino di preparazione che mi porterà a Tokyo".

"Anche noi di Sella Farmaceutici siamo molto felici di avere come testimonial il triatleta Alessandro Fabian che è quasi un nostro conterraneo- spiega il Dott. Roberto Salviato, Amministratore Delegato dell'azienda- Nel 2021, oltre alle Olimpiadi di Tokyio, ci saranno le celebrazioni del nostro Centenario, posticipate nel 2020 a causa del Covid-19, e sarà così un anno molto significativo per entrambi".