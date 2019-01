18 gennaio 2019

Disfunzione erettile: testa la tua salute sessuale

Testa la tua salute sessuale rispondendo alle 5 domande del nostro questionario

Negli ultimi sei mesi come è stata la sua capacità di raggiungere e mantenere l'erezione?



praticamente inesistente

molto bassa

bassa

moderata

alta

molto alta



Negli ultimi sei mesi dopo la stimolazione sessuale quanto spesso hai raggiunto un'erezione sufficiente alla penetrazione?



non ho avuto alcuna attività sessuale

quasi mai o mai

poche volte (molto meno della metà delle volte)

qualche volta (circa la metà delle volte)

la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)

quasi sempre o sempre



Negli ultimi sei mesi durante il rapporto sessuale quanto spesso è riuscito a mantenere l'erezione dopo la penetrazione?



non ho tentato di avere rapporti sessuali

quasi mai o mai

poche volte (molto meno della metà delle volte)

qualche volta (circa la metà delle volte)

la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)

quasi sempre o sempre



Negli ultimi sei mesi durante il rapporto sessuale quanto è stato difficile mantenere l'erezione fino alla fine del rapporto?



non ho tentato di avere rapporti sessuali

estremamente difficile

molto difficile

difficile

abbastanza difficile

facile



Negli ultimi sei mesi quando ha avuto un rapporto sessuale quanto spesso ha provato piacere?



non ho tentato di avere rapporti sessuali

quasi mai o mai

poche volte (molto meno della metà delle volte)

qualche volta (circa la metà delle volte)

la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)

quasi sempre o sempre







L'International Index of Erectile Function - 5 (IIEF-5) è stato creato allo scopo di fornire un questionario specifico (che non deve però sostituire il consulto di un medico) per valutare la funzione erettiva. Nel rispondere si deve tener conto della attività sessuale relativa agli ultimi sei mesi.