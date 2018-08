15 agosto 2018

Linguine con crema di rucola, piccadilly e noci

Ingredienti e procedimento

350 g di linguine

160 g di rucola

10 gherigli di noci

8 pomodorini piccadilly

Olio evo q.b

sale q.b

Frullare i pomodorini, la rucola, i gherigli di noci con un filo d'olio. Salare la crema e porre in frigo. Nel frattempo, cuocere la pasta in acqua bollente e salata per 11 minuti circa. Scolare le linguine e unire la crema di rucola, piccadilly e noci, e amalgamare il tutto. Servite calda.



Angela Ingrassia