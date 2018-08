27 agosto 2018

Epigenetica e nutrizione. Convegno a Bologna

Si terrà a Bologna il prossimo 9 settembre il corso di aggiornamento medico scientifico Epigenetica, ambiente e salute, nutrizione e nutraceutica. Dalla medicina alla fisica o dalla fisica alla medicina? La programmazione cellulare e il nuovo paradigma per la prevenzione, L'uomo ha l'età dei suoi mitocondri.

L'applicazione in clinica che deriva dalle ricerche nel campo biomedico rappresenta da sempre un problema di ordine pratico. Infatti molto spesso il tempo che intercorre fra una scoperta medica e la sua messa in pratica negli ambulatori e nello studio del professionista sanitario è davvero lungo, soprattutto per la non

sufficiente informazione che deve connettere la finalità delle ricerche con ciò che il medico o il sanitario devono poter attuare nelle loro pratica, al fine di garantire ai loro pazienti un livello di assistenza e di cura con elevati standard di qualità.

Questo corso si pone proprio il chiaro obiettivo di colmare questo gap, avvalendosi del contributo di qualificati esperti e docenti nel settore della biomedicina, cercando di diffondere ai colleghi discenti gli aggiornamenti che l'affascinante mondo della ricerca biomedica ci sforna ogni giorno, vagliandoli accuratamente e proponendoli in forma didattica adeguata, con lo scopo di trasmettere in particolare il fine pratico delle ricerche scientifiche nel settore medico affinché essi risultino di immediata utilità ai fini preventivi, diagnostici e terapeutici.

Avere una visione rivolta alle nuove frontiere dell'epigenetica, della biofisica e della prevenzione potrebbe aprire nuovi ed importanti scenari per un approccio più responsabile e consapevole in un mondo che cambia molto velocemente.

Il corso è riservato a medici, farmacisti, biologi, nutrizionisti, e a tutti gli operatori del settore salute e prevenzione. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

9 settembre 2018

Orario: 9.00 - 13.00;14.00 - 18.00

Bologna Fiera Hotel - Via Michelino,73 - Bologna

