20 settembre 2018

Cambia e vai! Settimana europea della mobilità 2018

Cittadinanzattiva partecipa alla Settimana europea della mobilità , giunta alla sua 17esima edizione, con incontri e iniziative di sensibilizzazione in diverse città italiane.Il tema di quest'anno è la multimodalità, con lo slogan "mix and move" (cambia e vai!), e l'obiettivo di sottolineare quanto sia importante ripensare le proprie abitudini di mobilità, prediligendo l'utilizzo di più mezzi, meno inquinanti, in uso combinato tra di loro, che integrino o sostituiscano l'auto.