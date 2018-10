13 ottobre 2018

Con la zucca previeni il diabete, l’ipertensione e dimagrisci

È dimostrato: la zucca abbassa la pressione

E tiene sotto controllo gli zuccheri nel sangue

Perché la zucca fa tanto bene

Hai mai provato il succo di zucca?

La zucca in cucina: come sceglierla e come mangiarla

Grande zucca! Consumando l'ortaggio di stagione per eccellenza, si tengono sotto controllo la pressione del sangue e il diabete di tipo 2. E grazie alla sua azione sugli zuccheri, la zucca fa anche dimagrire. Insomma, l'ortaggio di Halloween è davvero magico. Con pochissime calorie nutre, sazia e comporta innumerevoli benefici per il metabolismo degli zuccheri e la circolazione del sangue.Le proprietà antidiabetiche e antipertensive della zucca sono state provate da uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università del Massachusetts, pubblicato sul Journal of Medicinal Food. Oggetto di studio i nativi americani, tra i quali malattie come diabete di tipo 2, ipertensione e obesità avevano un'incidenza particolarmente alta. Il sospetto dei ricercatori era che ciò fosse dovuto a un brusco cambiamento di alimentazione da parte di queste popolazioni, che nei decenni sono passate da una dieta essenzialmente a base di zucca, mais e fagioli a un'alimentazione ipercalorica, troppo ricca di zuccheri, cereali raffinati e grassi saturi: li hanno fatti mangiare come i loro antenati e i valori sono ben presto rientrati nella norma. La ricerca è importante perché ha dimostrato che l'alimento che più ha aiutato le persone a combattere diabete , ipertensione e obesità è stata proprio la zucca.Questo ortaggio si è rivelato infatti l'alimento più efficace nel controllo del metabolismo degli zuccheri, e quindi nel mantenere regolari i livelli di glicemia nel sangue e nel favorire un riequilibrio del peso corporeo . Dati confermati anche da un'altra ricerca sulle virtù antidiabetiche della zucca, pubblicata di recente sulla rivista. Secondo quest'ultimo studio, grazie alla sua proprietà di riparare le cellule pancreatiche danneggiate dal diabete, la zucca potrebbe essere impiegata in futuro addirittura in forma di estratto, come efficace sostituto dell'insulina.La zucca è ricca di sostanze antiossidanti e di beta-carotene, a cui deve il suo colore arancione. Il betacarotene è un potente anti-aging, che aiuta l'organismo nei processi di rigenerazione cellulare e nel ritardare l'invecchiamento di cellule, organi e tessuti. La polpa di zucca contiene anche molte vitamine e in particolare la A, legata all'azione del betacarotene, poi la E e la C, tutte antiossidanti. Infine, per i sali minerali presenti, la zucca è diuretica e aiuta l'organismo a liberarsi dei liquidi in eccesso. Inoltre è d'aiuto nelle diete dimagranti in quanto - oltre a regolare il metabolismo degli zuccheri e della glicemia - apporta solo 26 calorie ogni 100 grammi.Con la zucca si possono ottenere ottimi centrifugati e da questo ortaggio si può anche ricavare un salutare succo, che aiuta in caso di ulcera e di acidità dello stomaco. Molti ne consigliano il consumo tre volte al giorno, un'ora prima dei pasti. Il succo di zucca è consigliato anche a chi soffre di insonnia, poiché la zucca è un vero comfort food e contiene sostanze che favoriscono il rilassamento.

All'acquisto la zucca dev'essere soda e matura: il picciolo deve essere ben attaccato all'ortaggio e non rigido. E la buccia non deve presentare ammaccature. Chi la compra già affettata o a tocchetti, dovrà accertarsi che il frutto sia sodo e che i pezzi siano un po' umidi. La zucca intera si conserva in ambiente fresco anche per mesi. La polpa può essere congelata, dopo una sbollentatura di pochi minuti. Buonissima al forno, cotta al vapore, fritta, nei risotti o come condimento per la pasta, può essere abbinata ad altre verdure, come spinaci e porri, formaggi, mandorle, funghi e tartufi per accoppiate da veri gourmet.



Gloria Brolatti - Emoticibo