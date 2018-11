26 novembre 2018

Pelle atopica: la soluzione per i più piccoli

Se anche il vostro bimbo mostra disagio cutaneo, ipersensibilità, secchezza, irritazione e un fastidioso prurito che ne condiziona il sonno, probabilmente ha una pelle a tendenza atopica. Questo disturbo, nel mondo, interessa il 20 per cento circa dei bambini. La causa principale della pelle a tendenza atopica è un'alterazione del microbioma epidermico che influisce sulla barriera protettiva della cute.

Una ricerca avanzata dei laboratori La Roche Posay ha mostrato che, per contrastare secchezza e irritazione di una pelle con tendenza atopica, oltre a riparare la barriera cutanea è necessario anche riequilibrare il microbioma.

Per fare questo, nel pieno rispetto della cute dei più piccoli, questo marchio propone in farmacia due prodotti della Linea Lipikar AP+: il Syndet AP+ (letteralmente detergente senza tensioattivi), per una detersione delicata di tutto il corpo e il Baume AP+, un balsamo che restituisce il giusto grado di lipidi della pelle.

Entrambi i prodotti sono altamente tollerabili e testati dermatologicamente sotto controllo pediatrico.

Formule delicate e un attivo a due livelli per la pelle a tendenza atopica

Alla base di questi due prodotti per la pelle a tendenza atopica c'è l'attivo Aqua Posae Filiformis, che a livello superficiale aiuta a ristabilire l'equilibrio del microbioma, in modo da sedare l'effetto irritante della dell'epidermide e stabilizzarla nel tempo. In profondità, invece, lenisce l'irritazione e stimola le difese della pelle limitando la diffusione degli agenti patogeni responsabili degli effetti negativi della cute a tendenza atopica.

Nella formulazione del Lipikar Syndet AP+ (privo di profumo) questo attivo viene associato a burro di Karité, che ripristina il film idrolipidico, niacinamide, che contrasta arrossamenti e disidratazione, mannosio, per prevenire la secchezza, acqua termale per idratare.

Nel balsamo Lipikar AP+, ideale per ridurre la secchezza della cute a tendenza atopica, l'Aqua Posae Filiformis fa parte di un mix che contiene anche allantoina, con un'azione ammorbidente e lenitiva dell'irritazione, glicerina per preservare l'idratazione cutanea, niacinamide per alleviare il prurito e acqua termale.

Luisella Acquati