14 dicembre 2018

News

Le farmacie di Apoteca Natura in sostegno di Dynamo Camp

Sono 630 le farmacie appartenenti al network Apoteca Natura coinvolte nell'iniziativa a favore di Dynamo Camp. Come ogni anno dal 2015 la rete di farmacie Apoteca Natura dedica il mese di dicembre a questa realtà; oltre alla donazione diretta è stata aperta una campagna raccolta fondi tramite Facebook. Quest'anno sarà possibile donare giocando, ossia scaricando l'App "La Salute la Sai?" e mettere alla prova le proprie conoscenze sulla salute, magari sfidando altri concorrenti. Più alto il punteggio ottenuto, più alta la donazione.

Cosa è Dynampo camp

Dynamo Camp si rivolge ai bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da malattie gravi e croniche, italiani e stranieri purché curati in Italia, sia in fase di trattamento che nel periodo successivo all'ospedalizzazione.

I ragazzi sono ospitati gratuitamente per un periodo di terapia ricreativa. Tra le malattie ospitate: patologie oncologiche, patologie ematologiche (talassemia, emofilia, anemia, drepanocitosi, piastrinopenie), spina bifida, malattie infiammatorie croniche dell'intestino, patologie reumatologiche, emiparesi.Sono previsti anche programmi rivolti alla famiglia, cioè a genitori e fratelli sani, della durata di tre giorni che hanno lo scopo di offrire a tutta la famiglia che ha dovuto affrontare la malattia un'esperienza di incontro.