16 dicembre 2018

#afiancodelcoraggio 2019 progetto emofilia: invia la tua storia di vita

Il premio #afiancodelcoraggio

Se sei un nonno, un papà, un fratello, un compagno di scuola o un amico di una persona con emofilia, racconta la tua storia. Inviala entro il 31 gennaio 2019 sul sito #afiancodelcoraggio . Il racconto vincitore prenderà vita in uno spot, che sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane.Anche Antonio Albanese sostiene il premio #afiancodelcoraggio , rivolto a tutti gli uomini che vivono accanto a persone con #EmofiliaA. Un progetto ideato da Roche e finalizzato a far conoscere bisogni e desideri delle persone con emofilia e dare sostegno e valore a chi vive al loro fianco. Dal racconto vincitore sarà tratto uno spot che sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane.

Il premio #afiancodelcoraggio, lanciato da Roche nel 2016, accende i riflettori su diverse patologie da una prospettiva differente: quella degli uomini che vivono accanto a un loro caro nel difficile percorso della malattia, uomini che scelgono di condividere la loro esperienza in forma di racconto, di testimonianza di quanto resti ancora da fare affinché una patologia non sia solo considerata un problema per chi ne soffre, ma un aspetto che tocca anche i familiari da condividere con l'intera collettività.

Nel 2018 la storia di Marco e della sua fidanzata affetta da sclerosi multipla è diventata un cortometraggio che ha preso forma grazie a Enrico Vanzina e Lotus Production che ha realizzato uno spot cinematografico proiettato nelle sale italiane e sul sito del progetto.